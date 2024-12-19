数字河粉惊艳亮相 传统与创新碰撞火花

在近期举行的2024河内美食文化节上，数字河粉首次亮相，吸引了大量食客前来参观和享用。刚被列入越南国家级非物质文化遗产名录的传统河粉在数字技术时代不仅焕发新生，而且得到大力推广，成为河内文化产业的创意产品。

在美食文化节上，数字河粉的制作空间被透明的玻璃墙环绕，观众可清晰目睹机器人从河粉入锅到摆盘上桌的精确操作，每一步都井然有序。

尽管机器人操作尚不及专业厨师，但其独特方式仍吸引众多好奇目光，为首都河内带来一抹科技亮色，引发食客的好奇与喜爱。机器人的运用，不仅是科技进步的有力证明，更为烹饪空间增添了一份现代与趣味。

ON 5 美食链首席执行官林侨莹：“智能机器人虽然还不能完全取代人类，但它们能够承担部分工作，帮助减轻人们在提供河粉过程中的劳动强度。”

除了数字河粉外，美食节也设有专门空间来推广刚被列入国家级非物质文化遗产名录的传统河内河粉。在这里，参观者还能通过一个有趣的展览空间，深入了解河粉背后的历史与文化。

阮碧水-“念”河粉店老板：“我和其他河粉爱好者都感到非常兴奋和幸福。这不仅让我更加热爱工作，也激励我继续努力维护传统河内河粉的独特风味。”

杜廷洪-河内文化体育局局长：“河粉是河内名菜之一，刚被列入国家级非物质文化遗产名录，所以我们希望游客能够在美食节上品尝到这道菜。在为河粉建立档案时，我们已经注重广泛推广，面向打造美食文化产业。”

“河内数字河粉”计划是弘扬河内河粉遗产的活动之一，为美食领域文化产业的发展做出贡献，旨在建立“河内河粉”国家档案，并建议联合国教科文组织将这道菜列入人类非物质文化遗产代表作名录。（完）