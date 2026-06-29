当前，文化领域中的数字化转型正为民众更便捷地接触民族文化价值开辟众多机遇。如果说过去地理相距是一大障碍，那么如今数字技术已创造出全新的接触方式。通过数字平台，包括偏远地区、孤立地区或边境地区的民众在内，所有人都能了解当地历史、体验文化遗产空间并参与文化活动，不再受制于距离的限制。



盛平乡目前拥有由该乡人民委员会管理的国家级遗迹——触沫塔（Tháp Chót Mạt），目前正逐步将其建设成为带有喔㕭（Óc Eo）印记的旅游产品。在保护好原始价值的同时，当地政府正大力推进数字化转型，旨在加大形象宣传力度，让文化遗产更加走近民众与游客。



除了触沫塔外，西宁省其他许多遗迹也正逐步得到数字推进并应用现代技术，以提高管理、保护和发扬文化遗产价值的效率。通过建立数据库，对档案、资料、图片进行数字化处理并整合QR码（二维码），为遗产与社区之间搭建了沟通的桥梁。



数字平台为年轻一代了解和传播传统文化价值拓展机遇

通过数字技术应用，民众只需用智能手机扫码，即可轻松了解每个遗迹的形成历史、文化价值、建筑风格以及相关故事。这是一种朝着现代化、生动化方向创新宣传方式的解决方案，有助于扩大了解遗产的空间，帮助各处遗迹跨越地理限制呈现在数字环境中，在社区中产生更广泛的传播力，特别是对年轻一代以及国内外游客。



西宁省文化体育与旅游厅表示，在各处遗迹区部署二维码是必然趋势，能帮助民众和游客在前往参观前容易获取信息，有助于提升体验感并实现各处遗迹价值的可持续发扬。



西宁省人民委员会副主席范晋和明确指出，文化领域的数字化转型需要同步推进，做到有重点、有亮点；最大限度发挥现有技术基础设施、技术和数据的作用，以提高信息整合与共享能力。民众、企业、艺术家、民间艺人以及创意社区被确定为数字化转型过程的主要受益对象；从而有效发挥社会化资源与国家预算相结合的效益，以推动数字文化发展；为广大民众在数字时代接触、享受并携手传承各项文化价值拓展机遇。（完）