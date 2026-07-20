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数字化转型成为新型治理体系运行的基础
20/07/2026
三级政府模式运行满一周年: 数字化转型成为新型治理体系运行的基础。
报道/越通社
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越共第十四届中央委员会第三次全体会议隆重开幕
20/07/2026
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7月20日上午，越共第十四届中央委员会第三次全体会议在首都河内隆重开幕。越共中央总书记、国家主席苏林主持会议并致开幕词。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持开幕会。
越南RWA峰会聚焦现实世界资产代币化 推动数字资产创新与风险治理并行
20/07/2026
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