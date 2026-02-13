数字化转型——越南外交成就中的烙印

越通社谨向读者介绍外交部副部长黎英俊撰写的署名文章——《数字化转型——外交成就中的烙印》。文章深入阐述了外交部门在数字化转型进程中取得的突出成果与深刻印记，展现了建设专业、现代、安全、高效之越南外交在数字纪元中的积极贡献。



在世界和地区形势继续快速且复杂多变并难以预料的背景下，越南对外工作取得一系列突出成果，为维护和平稳定环境，有效争取外部资源，服务于国家发展事业，同时提升越南在国际舞台上的地位和声誉作出重要贡献。



其中，外交部门的数字化转型成效显著，直接提升了战略参谋质量、指导效率和履行对外任务的能力。



必然要求与及时决策



数字化转型已成为所有领域的必然趋势，是革新增长模式、提高生产率和国家竞争力的重要动力。对于对外领域而言，数字化转型的需求尤为迫切。



特别是2025年初越共中央政治局颁布关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议后，数字化转型被置于优先位置。这一具有长远意义的战略方向为包括外交部在内的各部委和地方大力推进数字化转型，并履行政治任务提供了重要政治依据。



因此，外交部长直接下达了多项具体指示，为近期外交部数字化转型工作发生积极转变注入关键推动力。



务实且具体的成果



可以肯定，2025年外交部门的数字化转型进程取得了切实成果。



首先，行政改革与数字化转型取得重要进展。到2025年，外交部管理范围内100%的行政手续已纳入部级行政手续信息系统，与国家公共服务门户实现互联互通。受理、处理和反馈流程的数字化显著提升了对民众和企业的服务质量，增强了公开透明度，降低时间与成本，提高了对外领域的国家管理效能。

同时，外交部逐步完善并将多项数字平台投入运行，服务于指导、治理与管理工作，推进数字化转型进程，加强国内各单位与越南驻外代表机构之间的对接，有效支持参谋、突发情况处置和对外活动的组织与实施等活动。



专业软件和数据库的建设、完善与开发工作继续得到推进，为对外国家管理、业务运行和行政改革提供直接服务，为提升分析、预测与中长期政策制定工作的能力奠定基础。数字化转型还有助于提高对外信息工作的效率，及时、准确地传达党和国家对外政策的信息，传播越南外交主动、现代、深度融入国际社会的形象。



外交在国家数字化转型中发挥引领作用



在推进内部数字化的同时，外交部在国家数字化转型进程中主动发挥引领和建造作用。2025年，数字经济、数字政府、数据治理、人工智能和网络安全等内容被纳入双边和多边外活动，从而拓展合作空间，有效争取国际资源、经验和知识，服务于国家发展事业。



外交部通过越南驻外代表机构网络加强数字化转型的国际合作项目，有助于提升国家内生能力，巩固越南在数字纪元新兴潜在领域的作用、地位与声誉。



具有基础性意义的决策



2025年，外交部数字化转型进程的一系列具有战略意义的决策问世。特别是2025年12月31日，外交部颁布关于建立外交部数字架构框架的第4818/QĐ-BNG号决定，为整个行业信息系统、数据库和数字平台的建设、管理与运行提供总体方向，符合越南数字政府架构框架，同时满足对外工作的特殊要求。



另外，数字架构框架为发展数字基础设施、集中数据、提升分析预测能力、推进数字外交和保障信息安全奠定了重要基础。



进入2026年，外交部门将继续深入推进数字化转型，以数据为中心，结合保密与信息安全要求。



重点在于数据标准化、互联互通与共享，提升数据治理能力，逐步形成外交数据生态系统，更好服务战略参谋、国家管理和对外活动。



在高度政治决心的支持下，数字化转型将继续在数字纪元中为建设专业、现代、安全、高效的越南外交作出贡献。（完）