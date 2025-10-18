数字化转型——建设智慧职业培训学校的基础

面对数字时代对高素质数字人力资源和数字技能的迫切需求，全国各地，尤其是胡志明市的多所职业培训学校正大力推进数字化转型，建设智慧职业培训学校模式，以提升培训质量并满足劳动力市场的要求。

在李自重技术高等专科学校，一节课可以随时随地开展。教师灵活地设计课程内容，为学生构建数字化学习资源库。这让学习者即使远程上课，也能通过电脑掌握机械设备的操作流程。

李自重技术高等专科学校副校长丁文弟表示，该校高度重视并大力投入教学领域的数字化转型工作。

胡志明市远东高等专科学校在教学工作中也灵活地应用数字化转型。该校副校长潘丽秋表示，该校经常更新人工智能（AI）、大数据、自动化等新技术；在教学中应用数字化转型，采用混合式培训（blended learning）、模拟技术、虚拟现实以及数字化学习资源，以提高教学质量，帮助学生快速适应劳动力市场的需求。”

目前，胡志明市各所职业培训学校正采用一套用于评估“数字化高等专科学校”的标准体系，以及中专和大专 “数字能力”培训模块。各校正建设并初步投入使用在线教育培训系统、数字化管理平台、共享“开放式”教育资源平台、用于制作数字化教材的E-learning工作室、虚拟现实系统以及在线学习平台等。

越南教育与培训部职业培训与经常性教育局副局长范武国平指出，《2021—2025年阶段职业培训数字化转型计划，展望至2030年》获得政府总理批准的首批数字化转型项目之一。

经过近三年的实施，全国1545所职业培训机构中，仅有超过50%的机构开展数字化转型、教师数字能力培养、数字化教材以及数字化管理平台等方面。预计到2025年底，数字化转型覆盖率难以达到既定的70%目标。

胡志明市职业教育协会副主席陈英俊表示，全方位推进数字化转型并与体验式学习方法相结合正是重塑未来职业培训的关键。这一过程需要数字化组织模式、数字化管理、数字化运作、数字数据标准化等方面同步实现完善和优化。打造现代化、高效培训环境的关键因素在于加大对技术基础设施、教学设备和先进实训设施的投资力度等。（完）