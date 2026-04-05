数字化时代的滋养阅读文化“潜流”

位于胡志明市中心的胡志明市书街（西贡坊阮文平街）在经过10年的形成与发展后，已成为滋养阅读文化的“潜流”。

心灵的“红色地址”

2016年1月9日，胡志明市书街正式投入运营，是全国首个专业化书街模式 。从最初的19个展位发展至今，该书街已拥有30个展位，吸引了全国20多家权威出版发行单位参加。10年来，这里接待参观者达数百万人次，流通书籍近700万册，营业额超4330亿越盾，成为一个心灵的“红色地址”。。从最初的19个展位发展至今，该书街已拥有30个展位，吸引了全国20多家权威出版发行单位参加。10年来，这里接待参观者达数百万人次，流通书籍近700万册，营业额超4330亿越盾，成为一个心灵的“红色地址”。

胡志明市书街公司经理黎煌认为，书街的诞生为市民的心灵创造了一个文化支点，并构建了一个可持续的“知识生态系统”。

胡志明市文化与体育局局长陈世顺评价指出，书街的诞生是文化发展进程中的重要里程碑，是全市乃至全国首个采用社会化模式运营的阅读文化空间，并正以其友好且富有特色的环境实现高效运行。

西贡书籍（SaigonBooks）营销与传媒总监阮春赏分享道：“这里是爱书人的汇聚地，帮助出版单位、发行商和作者在这一特殊空间内更近距离地接触读者。”

滋养阅读文化的使命

在视听娱乐工具和在线阅读文化爆发的背景下，胡志明市书街仍然是保护纸质书籍价值的 “堡垒”。3000多场活动曾在这里举行，有利于消弭了作者与读者之间的距离。

《走向全球》（Go global）一书的作者阮飞云最近在书街举行了新书发布会，吸引了数百名年轻读者参与。她认为，书街在作者和读者心中始终占有重要地位，是志同道合者寻找共同价值的地方，阅读是在快速变化的世界里最快、最简便的“更新”自我方式。

走向国际的抱负与可持续人文价值

超越地方文化机构的范畴，胡志明市书街还确立了“文化大使”的地位，成为国际游客标志性的目的地。

我们国家也有书街，但很少像这样得到精心呵护且充满文化气息。开放空间、凉爽的微风与越南人的热情营造出一种全新的体验。我们一定会告诉朋友，必须来这里一次，感受一个截然不同的越南灵魂。 澳大利亚的两名年轻人鲁思（Ruth）和塔里沙（Tarisha）

胡志明市书街公司经理黎煌表示，该单位大力促进科技应用，开发有声书、电子书生态系统及智能互动空间，缩短与Z世代和阿尔法世代的距离，将书街打造成为都市中心的阅读文化创新中心，成为保持和弘扬民族优良道德价值的场所。

凭借所建立的坚实基础，书街一直是开启多代人探索世界之旅的“知识之门”，彰显胡志明市文明、现代、情义之城的地位。（完）