教育合作：越美关系的一大亮点

*加强英语教学 提高教育质量据越南教育培训部国际合作司介绍，近年来，美国积极开展多个项目来支持越南加强英语教学和提高教育质量。具体而言，2020年7月，越美两国政府签署了实施《和平计划》中的英语教学的协议。该计划自2021年10月起正式启动。该项目旨在帮助越南学生培养必要的英语交流沟通技能，以获得学习和就业机会。越南教育培训部认为，该项目在战略上非常适合越南的优先事项。截至目前，已有9名志愿者在河内9所高中学校教授英语。按计划，2023-2024学年的志愿者将于2023年10月来到越南。2022年9月21日，越南教育培训部与美国教育考试中心（ETS）签署了关于提高越南教育系统的英语培训质量和考试工作能力合作项目的谅解备忘录。*提高高等教育质量近年来，越南和美国各所大学在培训和研究领域的合作关系大力发展。目前，越南与美国高等教育机构开展的400多个合作项目中，约有50个项目正在实施中，主要是大学和硕士培训项目，重点领域是技术、计算机和经济学。此外，越南和美国高等教育机构在科学技术、环境与气候变化、农业、STEM教育等许多领域开展了直接合作活动。近年来，美国政府通过 VEF 基金会向越南提供了数百份本科生和研究生奖学金，并通过奖学金（Fellowship）和富布赖特（Fulbright）等项目协助越南学生提高英语水平。 除此之外，还通过美国国际开发署 (USAID) 资助的 BUILT-IT 和 FURTHER 等项目为加强高等教育能力提供切实的支持。此外，目前约有2.6万名越南学生在美国留学。近5年来，平均约有10至20名美国学生来到越南就读。2022年9月，越南教育培训部与美国国际开发署（USAID）签署了有关提高越南高等教育质量的谅解备忘录。阮金山部长强调，这是两国在促进越南高等教育质量方面的合作的生动体现。总经费1540万美元的加强高等教育能力项目预计将于2023年底启动。最近，2023年9月8日，越南教育培训部部长阮金山与越南富布莱特大学（FUV）校长斯科特·弗里森（Scott Fritzen）讨论了助力该大学以开放教育模式最大限度地发挥潜力的措施。（完）