救援包机受贿案进入第二阶段 17名被告人出庭受审

12月24日上午，河内市人民法院开庭审理在外交部等部门和地方发生的救援包机受贿案（第二阶段），17名被告人出庭受审。

其中，最高人民法院以受贿罪和利用职务之便谋取利益两项罪对前太原省外事厅副厅长陈松提起公诉；以“受贿罪”罪名对其他5名被告人提起公诉；以“行贿罪”对10名被告人提起公诉；以“包庇罪”对1名被告人提起公诉。

被告人当中，前太原省外事厅副厅长陈松被检察院认定先后三次收受贿赂44亿越盾（约合127.3万美元）。另外，被告人陈松在执行公务时利用职务之便谋取利益，获利超过32亿越盾（约合91.77万美元）。预计庭审将持续8天。

根据起诉书，2020年1月，中国新冠肺炎疫情严峻复杂，2020年3月，越南政府组织救援航班将30名越南公民从武汉接回国。2020年4月，政府继续组织部分救援航班，仅收取机票费用并安排公民在各军营内接受隔离。2020年11月，由于公民回国需求大，资金困难，政府再次组织10趟航班，让公民自愿缴纳全部费用。利用政府的上述政策，从2020年9月至2022年12月，外交部、交通运输部等部门部分干部人员和企业在颁发飞行许可、部署地方隔离等方面违规操作。

2023年，外交部一名前副部长、几名高级外交官员和前驻外大使等54人，因收受巨额贿赂被定罪，其中数人被判无期徒刑。（完）