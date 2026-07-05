政府新闻发布会：“500个昼夜”专项行动烈士遗骸搜寻归葬超1300具

7月4日中午，在2026年6月份政府例行新闻发布会上，就媒体记者关于全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的500个昼夜战役行动取得具体成果的提问时，越南人民军总政治局社会政策局副局长黎文山大校表示，截至目前，该专项行动已搜寻并归葬1300多具烈士遗骸及3处集体墓葬。



黎文山大校指出，这是一项具有全面性质的专项行动，旨在为烈士遗骸搜寻、归葬和身份确认工作带来突破性进展。该专项行动共提出了五大目标：一是搜寻并归葬约7000具烈士遗骸；二是完成对各烈士陵园中约23万座无名烈士墓的样本采集工作。



三是力争完成约1.8万份烈士遗骸样本的DNA鉴定工作。四是建立、完善并投入运行身份不明烈士亲属的基因鉴定数据库。



五是完成排雷和销毁爆炸物工作，重点集中在宣光省渭川、老街省和谅山省等重点及核心区域。



该专项行动于2026年4月2日正式启动，但实施时间自2026年3月15日起算，至2027年7月27日结束。截至2026年7月4日，“500个昼夜”专项行动已迈入第111天，并取得了若干显著成果。



越南人民军总政治局社会政策局副局长黎文山大校答记者问。图自越通社

在烈士遗骸搜寻与归葬工作方面，为实现搜寻并归葬约7000具烈士遗骸的目标，国防部在开展信息调查和核实的基础上，已向全军各军区及各单位下达了具体的指标。与此同时，还对现有的归葬队进行整编并扩充建制。目前，全国共维持32支搜寻与归葬队，总人数约1500人。



在对各烈士陵园中身份不明的烈士遗骸进行样本采集工作方面，国防部已发布了烈士遗骸样本采集与数字化指南，以及烈士遗骸样本的运输、移交、保管和封存流程，并在全国范围内举行了业务培训。



公安部共采集了近9.5万份烈士亲属的生物特征样本，并对其中5万多份样本进行了分析与数据库同步。



在排雷和销毁爆炸物工作方面，国防部已指导各军区及工兵兵种集中力量和机械设备，对各重点区域展开排查清理。截至目前，国防部已组建330支排雷扫雷行动组和工作队，配备兵力5000多人以及专用机械设备1300多台。（完）