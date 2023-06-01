政府总理：采取紧急措施破解北部边境口岸农产品出口拥堵困局

越南政府总理范明政日前下发第492号文件（492/CĐ-TTg），要求主动采取紧急措施破解北部边境口岸拥堵困局并促进农产品的出口活动。

文件中指出，目前，榴莲、菠萝蜜、荔枝、火龙果等多种水果正在进入收获期，预计载运全国各地水果和农产品的公路车辆将会纷纷涌入谅山省和北部地区各边境省份的口岸，导致存在农产品运输拥堵、成本增加、人民和企业受损并影响到口岸交通、安全秩序和环境卫生的风险隐患。

面对此情况，政府总理要求工贸部、财政部、农业与农村发展部、外交部、交通运输部、信息传媒部等部门以及各有关省市主动采取紧急措施破解北部边境口岸拥堵困局并促进农产品的出口活动。

文件中要求谅山省、广宁省、老街省、高平省等各有关省市以及工贸部、财政部、国防部、外交部、农业与农村发展部等主管部门尽快核查越南与中国之间的农产品进出口规定，主动开展相应外交活动，密切配合中方职能机关，为简化手续办理流程，增加通关时间并提高通关效率创造便利的条件，不让农产品在炎热天气拥堵挤压的现象再发生。

与此同时，各主管部门密切配合各地方、企业和分销商加快正处收获期的各种农产品销售速度；及时发现并整治口岸通关活动中存在的违法违规行为等。

对于长期解决方案，工贸部牵头并配合农业与农村发展部、外交部、交通运输部和有关机关促进农产品通过正贸渠道出口，为出口农产品打造多元化运输方式。与此同时，谈判提升市场开放度，消除农产品出口中的技术壁垒；加快质量管理谈判进度，增加获准进军中国市场的水果种类等。

引导并配合各地方建设并发展农业集中产区，确保满足产品追溯、地理标志、食品安全、质量标准等方面的规定，为满足对外出口和国内消费需求提供服务。

北部边境地区人民委员会主席优先调动各方面资源投入完善边贸基础设施建设，满足货物跨境贸易要求。各媒体机构要充分、客观、及时地反映实际情况，让人民和企业详细了解情况，从而采取响应解决方案以免受损。（完）