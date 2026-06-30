政府总理黎明兴：越韩推动全面合作，力争2026年实现双边贸易额达1000亿美元目标

黎明兴高度评价崔泳三为推动越韩全面战略伙伴关系日益深入发展、为两国人民带来切实利益所做出的积极贡献。

黎明兴回顾韩国大使在越南工作任期内所取得的突出成就时强调，双方成功举行了多项高层和各级代表团互访活动，特别是越共中央总书记苏林对韩国进行国事访问（2025年8月）和韩国总统李在明对越南进行国事访问（2026年4月）。同时，两国在国防、安全、地方合作和民间交流等领域的合作不断扩大，为增进两国政治互信作出了贡献。

黎明兴希望今后双方继续推动高层交往和各层级接触，扩大国防安全合作，力争2026年实现双边贸易额达1000亿美元和2030年达到1500亿美元的目标，并朝着平衡、可持续的方向发展，鼓励韩国企业在越南投资新项目并不断扩大投资规模。

黎明兴重申，越南政府将为包括韩国企业在内的外国企业在越长期稳定投资创造一切便利条件。

黎明兴同时建议，双方加强文化合作，扩大民间交流，加强地方间合作，进一步推动两国经济发展。

崔泳三对黎明兴的指导意见表示赞同，并强调，韩国历来重视并希望推动两国关系在科学技术、半导体、可再生能源、液化天然气发电、人工智能、基础设施等新兴领域更强劲地发展。他强调，韩国始终是越南可信赖的伙伴和同行者，并将支持越南落实到2030年和2045年的发展目标。

崔泳三希望越方继续关心、支持并为韩国企业和公民安心在越南长期稳定投资和生活创造便利条件。

崔泳三强调，将尽最大努力培育两国合作关系，为推动越韩全面战略伙伴关系日益强劲、实质和全面发展作出切实贡献。（完）