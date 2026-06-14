政府总理黎明兴：胡志明市必须进一步发挥全国火车头作用

6月13日上午，越南政府总理黎明兴主持了与胡志明市委常务委员会的工作会议，讨论经济社会发展任务落实情况、两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府模式运行、第57号决议落实、保障性住房和租赁住房发展等情况。

据胡志明市委的报告显示，2026年前5个月，该市经济继续强劲复苏，取得多项重要成果。2026年第一季度地区生产总值增长8.27%，为近10年来最高增幅。生产经营活动保持良好增长势头，工业生产指数增长11%；商品零售总额和消费服务收入达近800万亿越盾，同比增长12.8%。旅游、进出口等行业继续增长，经济各大平衡得到保障。前5个月财政收入近402万亿越盾，完成年度预算的50%，同比增长24.3%。营商环境继续改善，吸引外国直接投资超过66亿美元，约占年度计划的60%；年初至今公共投资资金拨付率达下达计划的16.9%。

合并后的胡志明市两级地方政府模式运行基本稳定、顺畅，初步发挥效果。削减简化570项行政审批项目，处理时间削减率达39.18%；合规成本削减率达22.49%。



黎明兴在会议上发言时明确指出，该市过去的亮点是领导指导中的革新和坚决精神，以及主动识别并集中处理重大困难和障碍。



在回顾该市过去所取得的一些积极成果后，黎明兴也坦率指出了其仍存在的不足之处，其中包括公共投资拨付进度仍然缓慢，低于全国平均水平；具体机制和政策的落实尚未取得显著成效；高素质人才短缺；部分领域人员素质达不到实际要求；大量剩余积压项目仍未得到解决。



黎明兴在强调胡志明市经济规模占全国GDP近四分之一时强调，全国实现两位数增长目标很大程度上取决于胡志明市的发展成效，因此胡志明市必须进一步发挥经济火车头、增长极的作用。



黎明兴总理在会议上发言。图自越通社

黎明兴谈及行政改革的作用时认为，市领导的革新思维需要继续强力传播到整个政府系统，特别是基层；必须继续大力削减行政手续，降低企业和民众的合规成本，创造更通畅、有竞争力的营商环境。



关于增长任务，黎明兴要求该市紧急核查2026年经济发展全部方案；充分评估各行业、各领域的空间，以便在后几个季度找到有效开发的解决方案，特别是对加工制造业、制药业、物流、金融银行业以及高附加值领域。



对于公共投资，黎明兴建议必须明确各机关、单位和一把手的责任；严肃处理因主观原因造成的延误案例，力争完成100%公共投资资金拨付计划。



黎明兴同时建议，胡志明市继续发挥国会已颁布的特殊机制和政策的效果；迅速将其具体化为发展资源和新增长项目；与各部委密切配合，抓紧制定《特别都市法》，尽早提请国会审议。他强调，这是该市提出关于财政、土地、投资、基础设施、科技和城市治理等方面突破性机制和政策的重要机会。



黎明兴在强调基础设施对增长的作用时，指示加快重点项目的进度；同时为未来多个大型工程（如地铁2号线、芹耶跨海大桥、守添—隆城铁路、守添4号桥以及其他战略基础设施项目）的开工做好充分准备。



黎明兴强调的另一项重要任务是继续解决所有剩余积压项目，并重申，这些是正在被浪费的土地、投资资金和发展机会的巨大资源。



黎明兴认为，胡志明市应集中发展战略性工业、高科技产业以及人工智能、半导体工业、数字技术、物流、绿色经济和绿色能源等新增长动力；大力投资数字基础设施，建设创新生态系统，吸引大型科技集团并推动创新创业。对于营商投资环境改革，需要继续核查、削减行政手续，减少民众和企业的时间和成本。



黎明兴还强调了建设和有效运营胡志明市国际金融中心的任务，主动与各部委配合制定具有国际竞争力的机制，吸引大型金融机构和投资者参与，为发展创造长期资金来源。



关于规划，黎明兴要求，抓紧完成具有长远发展愿景、符合国家规划和东南部区域规划的新胡志明市总体规划。



关于住房政策，黎明兴认为，胡志明市必须在发展租赁住房方面走在前列，同时，需要强力从支持住房拥有权转向保障居民居住权。



关于两级地方政府模式，总理要求，确保机构运行顺畅、高效；明确各级职能任务；大力推动数字化转型，完善数据基础设施和数字平台，实现从中央到基层的互联互通。（完）