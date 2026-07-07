政府总理黎明兴：竞赛奖励工作必须与完成具体目标任务紧密结合

7月6日下午，越南政府总理、中央竞赛奖励委员会主席黎明兴在河内主持召开2026-2031年任期委员会第二次会议。



黎明兴在会议上发表总结性讲话时，基本同意报告内容和与会代表的意见。黎明兴在强调过去越南竞赛奖励工作所取得的成绩的同时，也明确指出了仍存在的不足和局限，其中包括一些党委和政府尚未真正重视竞赛奖励工作，部分竞赛运动仍流于形式，未能紧密贴近和结合部门和地方的任务实际等。



为做好今后的重点工作，黎明兴要求，继续完善统一高效的竞赛奖励制度体系。各相关方要及时健全各级竞赛奖励委员会的组织机构，大力推进分级放权，确保与基层的条件和能力相适应，同时注重检查监督，防范消极腐败现象。



黎明兴总理强调，要发挥委员会委员的作用，特别是对其分工负责的竞赛集群进行梳理、加强监督检查；及时发现好模式、好做法以建议予以表彰，同时发现地方存在的困难堵点，向委员会建言献策予以解决。



黎明兴认为，各部门、行业和地方必须主动部署和发起务实、贴近实际的竞赛运动，与政治任务落实相结合，创造突破以完成既定目标。



会议现场。图自越通社

黎明兴指出，所有竞赛运动只有从基层出发、源于基层，并以此作为推动发展和促进本行业、本地方任务完成的动力之一，才能真正落到实处。



黎明兴强调，近期国会、政府和各部委已集中解决体制机制方面的堵点问题，而组织实施则在于地方。因此，应大胆表彰那些彻底解决和打通难点堵点、使停滞项目重新运转以服务增长的地方。



黎明兴明确指出，要推进行政审批制度改革，加快在竞赛奖励工作中数字技术应用，特别是改进评价方式。评分评优必须基于真实数据，评价表彰流程必须客观、透明，最大限度减少纸质行政手续。黎明兴总理责成委员会常务机构与相关单位协调，尽快制定现代化、实时化、具体衡量指标的竞赛评价指标体系。（完）