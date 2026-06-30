政府总理黎明兴：早日将越加关系提升至新高度

黎明兴在会见中强调，越南视加拿大为重要伙伴，希望越加全面伙伴关系日益牢固、深入和高效发展，并早日提升至新高度。



黎明兴对两国在建立全面伙伴关系近10年来所取得的积极成果表示高兴，其中两国高层互访和各层级接触频繁，双边贸易额5年内翻了一番，2025年达86亿美元；国防合作取得积极进展等。

为了更有效地发挥越加全面伙伴关系，黎明兴建议加拿大大使协助推动各层级互访和高层接触，支持加拿大企业投资于越南的能源、绿色经济、循环经济等重点领域和项目。加拿大继续对越南商品，特别是农林水产品开放市场，加强高科技领域（人工智能、量子、半导体）的人力资源培训合作，推动两国教育机构之间的合作，以及鼓励加拿大知名大学在越南开设分校。

越南政府总理黎明兴与加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔。图自越通社

黎明兴希望双方继续在各区域和国际组织、论坛上密切有效配合、相互支持。



吉姆·尼克尔高度评价越南经济社会发展成就，并对越南党和政府的战略方向印象深刻。他强调，加拿大视越南为重要伙伴，在东盟和印度洋-太平洋地区具有关键作用，同时重申，加拿大重视东盟在地区的核心地位，感谢越南支持加拿大加强与东盟的关系及推动与东盟自由贸易协定谈判。



加拿大大使对黎明兴提出的意见表示赞同，并强调，加拿大将继续在双边渠道和多边事务中与越方密切配合。



值此机会，加拿大大使转达了马克·卡尼总理对黎明兴总理的访加邀请，并表示，卡尼总理希望在适当时间访问越南。（完）