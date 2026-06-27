政府总理黎明兴：如无客观正当理由，不得推迟国家重点交通项目建设进度

会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在政府驻地，并与全国31个实施相关项目的地方人民委员会连线。

会上，建设部及有关部委、部门、地方政府、项目业主分别汇报了落实政府和政府领导交办重点任务的情况，分析存在的问题、困难和障碍，明确各相关责任主体的责任，重点涉及征地拆迁、建筑材料供应、人力资源保障等方面。

在工作成效方面，建设部及有关部门已建成并投入运营一批重要工程，包括北南高速公路东线6个路段、总长395公里，实现谅山至金瓯高速公路全线贯通；边和—头顿高速公路投入使用；金瓯、富国和嘉平等航空港项目一期（1.1阶段）工程正按计划推进。

在存在的问题方面，不少项目面临建筑材料短缺，多个项目施工进度缓慢，上半年完成工程量较低。在资金拨付方面，部分项目虽已完成投资审批并持续施工，但上半年资金拨付进度缓慢，拨付率不足20%，部分项目甚至低于10%。

黎明兴在会上强调，交通运输领域国家重点工程项目指导委员会目前负责38个交通运输项目，总投资约5000万亿越盾，其中2026年已安排投资资金220万亿越盾。这是一项规模巨大的资源投入，如能高效实施，将有力推动经济社会发展，为实现两位数经济增长目标作出重要贡献。

黎明兴对建设部以及各部委、地方政府、有关单位、项目业主、承包商、技术人员和广大建设者克服困难、积极推进交通基础设施建设项目表示赞扬。

黎明兴同时指出，目前仍存在不少问题和不足，包括许多项目在投资准备、项目审批和投资者遴选等环节推进缓慢；部分地方征地拆迁工作进展不大，与上次会议相比改善有限，影响了项目施工进度。

政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社

黎明兴要求各部委、部门、地方和有关机构切实贯彻主动担当精神，严格按照各自职能、职责和权限履职尽责，凡属本部门、本地区职权范围内的问题，不得再上报总理或副总理审批。

黎明兴强调，各项目必须严格按照国会、政府和政府总理的要求推进实施，在没有客观正当理由的情况下，坚决不得推迟、拖延或调整项目进度。同时，要确保工程质量，严格遵守技术标准和安全规范，加强科技应用、创新和数字化转型。

在投资成本管控方面，黎明兴要求科学、准确、完整核算项目投资成本，坚决防止发生消极腐败以及国家和社会资产、资源流失浪费等问题。

就7月份及年底前重点工作，黎明兴要求建设部和各地方集中完善高速公路项目投资准备工作，加快完成相关审批手续，推动已完成可行性研究报告审批的项目尽快开工建设。

各省、市人民委员会主席要亲自指挥，加快推进征地拆迁和安置区建设，确保按项目进度要求及时交付净地。

黎明兴同时要求建设部继续指导建筑材料价格管理；拥有建筑材料矿区的地方要继续开展资源调查和规划，加快采矿许可证审批及延期手续，并加强监督检查，及时纠正违反价格管理法规的行为。

各项目必须严格按照国会、政府和政府总理的要求推进实施，在没有客观正当理由的情况下，坚决不得推迟、拖延或调整项目进度。

黎明兴要求农业与环境部牵头，会同有关部门指导各地全面核查和评估建筑材料矿区储量，加强跨地区统筹协调，优先保障国家重点项目建筑材料供应。

关于机场项目，黎明兴要求财政部、建设部加强监督，越南航空港总公司（ACV）负责组织实施隆城国际机场项目各项建设任务；对于嘉平机场，要同步推进配套连接道路建设，确保按时投入使用，为2027年亚太经合组织（APEC）会议提供保障。

与此同时，各有关单位要认真落实铁路项目各项既定任务，包括北南高速铁路、老街—河内—海防铁路、河内—谅山铁路、海防—芒街铁路，以及河内和胡志明市城市轨道交通项目。

黎明兴再次强调，各部委特别是地方领导干部要以高度责任感抓好落实，把推进国家重点项目建设作为今年后几个月的优先任务之一，为促进地方经济增长作出积极贡献。(完)