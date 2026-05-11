政府总理黎明兴：外交部对全面、强力革新对外工作提供参谋

5月11日上午，越南政府总理黎明兴与外交部领导举行会议，就过去一段时间的工作落实及任务执行情况，以及未来的重点、紧急和战略性任务方向进行讨论。政府常务副总理范家足，政府副总理兼国防部长潘文江大将，外交部长黎怀忠，政府办公厅主任邓春风部长以及各部委、机构领导等出席了会议。



会议集中评估了已取得的成果，明确了需要解决的困难和障碍并分析其原因；深入分析了世界局势的位移趋势及其对越南的影响，以及外交部门建设中提出的问题。会议还讨论了外交部及外交系统未来的重点任务与解决方案，特别是根据中央、政治局和书记处的方向和指示执行对外任务；探讨如何促进越南与各国双边和多边关系更加深厚、务实，以及服务于外交工作发展和其他方面的对外工作方案。



黎明兴总理在会上发表总结发言中明确指出，越共十四大已确定“推进对外工作与融入国际一体化是至关重要且经常性的任务”。这是党在战略思维上的重要转变，体现了对对外及外交领域极其重要的角色和地位的高度评价。



黎明兴总理代表政府对外交部过去一段时间努力开展各项任务给予认可和高度评价。黎明兴表示，外交部的工作为维护和平、稳定以及国家发展的环境与各国友好关系作出了贡献；同时为完善党的理论思维和外交路线，特别是为越共十四大关于对外工作战略思维的转变作出了积极贡献。



黎明兴总理也认为，除了已取得的成绩外，需要直面局限、困难、挑战及其成因。黎明兴强调，要建设清廉、强大的党部，高度重视并做好党建工作和内部政治保卫工作，尤其是在重要地区，采取措施增强底线思维，做到未雨绸缪。



会议现场。图自越通社

与此同时，各相关方需深入研究，抓紧将越共十四大对外路线细化至具体的计划、方案和政策中，确保进度与质量；核心是落实政治局关于执行十四大对外路线的决议。



黎明兴总理还指示外交部办好高层领导的对外活动方案；必须更加积极主动，与各部委和相关机构配合提供参谋、建议及制定计划。要从内容到组织形式进行全面、强力的革新，朝着精简节约、务实高效的方向发展；紧扣对方要求与我方需求，精心筹备交流内容，确保具体且切合实际。



与此同时，外交部应加强数字化转型，抓紧建立数字化管理系统，对各项国际承诺与协议的落实情况进行审查、跟踪、管理和督促，特别是高层领导访问后的承诺与协议落实；同时，集中精力筹备近期高层领导的各项外交活动。



黎明兴总理要求提高对世界及地区形势的研究、参谋、评估和预测质量，关注主要及重要合作伙伴的战略和政策调整，以便及时提供信息，并就各项主张、政策、措施及应对预案提出意见，确保不陷于被动、不感到意外，从而拦截影响国家安全、国防及发展的潜在风险。黎明兴强调，研究与参谋工作必须与服务于“两位数”增长目标、转型并确立基于科学技术、创新和数字化转型的新增长模式紧密且高效地结合起来。（完）



