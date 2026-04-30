政府总理黎明兴：农业与环境部要转变思维、创新工作方式，为实现两位数增长目标贡献力量

黎明兴高度评价并表扬了农业与环境部及整个行业近期所付出的努力以及所取得的成果，尤其是该部在完善体制方面发挥了模范带头作用，认真执行政府常务委员会关于简化行政审批流程和投资经营条件的指示。农业与环境部是获政府及政府总理表彰的三个部委之一。



黎明兴分析了农业与环境行业面临的挑战，包括极端气候变化及自然灾害；绿色壁垒与严苛的国际标准；资源、技术基础设施及人力资源方面的局限。这些挑战迫切要求生产模式转型，以避免丧失竞争优势并减轻负面影响。他明确指出，形势变化极快，要求必须快速适应，转变思维，并创新工作方式。

会议现场。图自越通社

为实现包括两位数增长在内的2026年及整个任期的极高目标，黎明兴要求农业与环境部集中建设清正、强大的党委；抓紧审查、完善并颁布工作条例，强化一把手的权限与责任；及时组织实施越共十四大决议、中央第18号结论、政治局各项战略决议及政府的行动计划。



与此同时，抓紧完善并建议政府颁布相关文件，旨在化解长期停滞、积压项目和土地问题中的困难，与财政部协调对项目实施情况进行敦促、检查与监督。



黎明兴海要求农业与环境部同各机关继续按照精简原则，审查并完善组织机构，以提升该部的国家管理效能与效率，抓紧审查并化解在土地、环境、矿产等领域的瓶颈。



黎明兴还要求农业与环境部主动就农业生产活动作出指导意见，确保国家粮食安全，在任何情况下都要保障人民的稳定生活。相关各方须严密监视国际及国内形势；在当前全球形势快速变化、复杂且难以预测的背景下，制定好增长计划和应对方案。



此外，继续重点推进农业结构重组，加强数字化转型以提高生产率和质量，依托价值链推进规模化商品生产，并将其与产品品牌建设、商品溯源及原材料区开发相结合。



黎明兴要求农业与环境部集中力量有效开展打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的任务；主动、及时对森林防火、防灾减灾、应对气候变化及疫病预防等工作作出指示；加强跨部门协作与国际合作，推进公正能源转型，确保充足的电力供应；保障水资源安全、水库安全并遏制水资源衰竭；彻底解决河内、胡志明市等大城市的空气污染和内涝问题，改善城镇、工业园区及专业村的环境污染状况等。（完）