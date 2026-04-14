政府总理黎明兴要求2026年第二季度内将白梅及越德医院第二分院投入运营

在听取各部委、机关相关报告及各位副总理发表的意见后，黎明兴总理明确指出，政府正采取果断措施，集中指导解决长期遗留的问题与项目，下定决心疏解困难与障碍，其中包括卫生部管辖领域中的相关工作。



黎明兴总理强调，须贯彻落实越共中央总书记、国家主席苏林的指导精神，即任务明确、时限具体、责任到人、结果可量化。政府总理要求各分管副总理直接指导并与各部委协调，彻底解决存在的问题。



对于白梅及越德医院第二分院建设项目，黎明兴总理要求，卫生部、建设部、国防部、公安部须根据职能权限，调集最优资源，同步且果断处理遗留问题。重点完善施工审计、消防验收、环保许可等手续，确保在2026年第二季度内将两所分院正式投入运营。卫生部牵头并与相关部门协调，抓紧完善两家分院运营所需的特殊机制与政策，务必在2026年4月内完成。



会议现场。图自越通社

此外，黎明兴总理要求卫生部集中精力，仔细梳理职权范围内各项由上级交付的任务与方案，重点围绕贯彻落实越共十四大决议、政治局第57号决议、第72号决议、中央第18号结论，以及国会、政府的相关决议和政府行动计划，尤其是2026年需要完成的核心任务。



与此同时，卫生部牵头，并与各部委及相关机构协调配合，主动开展各项既定任务，确保质量与进度符合规定；并定期向政府总理报告任务执行的最新进展、现状及成果。



黎明兴总理还强调了落实第57号决议的具体任务，要求卫生部必须采取强有力的行动，确保在2026年第二季度内完成精准高效的医疗数据库建设；大力促进行政审批制度改革，削减并简化行政审批流程及经营条件，减少准入类经营行业，旨在降低民众与企业的办事时间和合规成本；加大简政放权力度，严格执行第18号结论，确保部级单位直接办理的行政程序数量不超过该领域总数的 30%。（完）