政府总理要求2025年7月27日前完成革命有功者住房扶持工作

通知中指出，全国危旧房清零工作指导委员会第五次会议结束后，全国各部门、中央机关和地方已集中精力抓好任务落实，下定决心在2025年8月31日前完成全国临时住房、危旧房清零目标，特别是针对有功人员、烈士亲属的危旧房改造工作须于2025年7月27日前全部完成。



据全国各地的报告显示，截至2025年7月8日，全国共实现拆除26.4万余间危旧房，其中23万间已重建竣工，约 3.4万间正在建设中。全国34个省市中的19个省市已全部完成对临时住房、危旧房清零任务。



资料图：拆除临时住房、危旧房是一项十分重要的政治任务，具有深远的人道主义意义。图自越通社

范明政强调，拆除临时住房、危旧房是一项十分重要的政治任务，具有深远的人道主义意义，彰显党和国家对人民的关怀和对英雄烈士及革命有功者的感恩之心。范明政要求各部门、地方切实指导落实此项任务，力争在2025年8月31日前全国临时住房、危旧房清零目标，特别是针对有功人员、烈士亲属的危旧房改造工作，必须于2025年7月27日前全部完成，纪念八月革命胜利暨越南社会主义共和国国庆80周年，争创佳绩，迎接各级党代会及越共十四大的召开。



同时，大力推进全国携手开展临时住房、危旧房清零工作，秉承“有钱出钱，有力出力”，每一间房子是“一份礼物、一个家、一份情”的精神，彰显越南民族的“民族情、同胞义”。



范明政要求各有关部门、中央机关和地方加大全国携手开展临时住房、危旧房工作宣传力度，营造出浓厚的竞赛氛围；引导并支持各地方完成危旧房清零任务；调动资金与资源投入这方面工作，确保按时、按质、高效完成工作任务。（完）