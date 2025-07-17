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政府总理要求2025年7月27日前完成革命有功者住房扶持工作

越南政府办公厅7月16日颁发了第367/TB-VPCP号通知，下达政府总理范明政在全国危旧房清零工作指导委员会第六次会议上所做出的结论。

通知中指出，全国危旧房清零工作指导委员会第五次会议结束后，全国各部门、中央机关和地方已集中精力抓好任务落实，下定决心在2025年8月31日前完成全国临时住房、危旧房清零目标，特别是针对有功人员、烈士亲属的危旧房改造工作须于2025年7月27日前全部完成。

据全国各地的报告显示，截至2025年7月8日，全国共实现拆除26.4万余间危旧房，其中23万间已重建竣工，约 3.4万间正在建设中。全国34个省市中的19个省市已全部完成对临时住房、危旧房清零任务。

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资料图：拆除临时住房、危旧房是一项十分重要的政治任务，具有深远的人道主义意义。图自越通社

范明政强调，拆除临时住房、危旧房是一项十分重要的政治任务，具有深远的人道主义意义，彰显党和国家对人民的关怀和对英雄烈士及革命有功者的感恩之心。范明政要求各部门、地方切实指导落实此项任务，力争在2025年8月31日前全国临时住房、危旧房清零目标，特别是针对有功人员、烈士亲属的危旧房改造工作，必须于2025年7月27日前全部完成，纪念八月革命胜利暨越南社会主义共和国国庆80周年，争创佳绩，迎接各级党代会及越共十四大的召开。

同时，大力推进全国携手开展临时住房、危旧房清零工作，秉承“有钱出钱，有力出力”，每一间房子是“一份礼物、一个家、一份情”的精神，彰显越南民族的“民族情、同胞义”。

范明政要求各有关部门、中央机关和地方加大全国携手开展临时住房、危旧房工作宣传力度，营造出浓厚的竞赛氛围；引导并支持各地方完成危旧房清零任务；调动资金与资源投入这方面工作，确保按时、按质、高效完成工作任务。（完）

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美国高度评价越南在战争时期失踪美军人员搜寻工作中的合作

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越通社驻华盛顿记者报道，美国国防部战俘及失踪人员统计署（DPAA）署长凯利•麦基格（Kelly McKeague）近日在《华盛顿时报》发表文章，强调了越南政府和人民在搜寻战争时期失踪美军人员的人道主义努力中所提供的重要合作与支持。
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