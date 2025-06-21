政府总理要求集中落实重点任务有效推进两级地方政府模式实施

越南政府总理范明政于2025年6月20日下发通知，要求各部委、地方集中落实重点任务，以从2025年7月1日起实施两级地方政府模式。



根据该通知，政府总理要求各部长、正部级机关负责人、省级人民委员会主席集中落实以下重点任务：



各部委和地方继续跟进并督促落实关于分级、分权和划定权责的政府相关议定的实施情况，在实施过程中若遇到困难或障碍，应及时予以补充指导和调整，确保组织高效、顺畅运转。



在国家公共服务数据库上公布并更新已进行分级、分权、划定解决权限的行政手续信息；指导人民、组织和企业了解相关的文件、表格、流程和办理程序。



此外，要密切跟踪和检查省级专业机关的设立情况，必须按照党中央的方针进行，仅在满足相关规定标准和条件的情况下方可设立特设厅局。

政府总理还要求各部委、地方严格检查和审查各有关部委、地方之间关于因机构调整而导致干部、公务员、职工辞职的制度、政策解决流程，确保手续简化、立即实施；已作出辞职决定的人员，必须最迟于2025年6月30日前完成支付工作。



继续有效组织各部委、行业的常设机构（包括负责人、热线电话），发挥其在接收、指导、解答各机关、单位和地方提出的内容、建议和提案中的作用和责任。



对完成出色任务的集体和个人予以表彰；对未按要求进度落实指导、组织行政单位调整、地方两级政府组织运作工作的集体和个人予以提醒、批评和处理。



政府总理要求，各部委紧急完成并颁布与其管理领域相关的分级、分权和权责划定的指导性通知，确保2025年6月25日前完成；同时指导地方落实相关议定，并审查、修订、补充、重新颁布（如有必要）或废止原有通知与指导文件，确保与新出台的法律文件保持同步和统一。



内务部应尽快向政府总理请求批准经中央政治局、书记处同意人事方针的23个省市（新设立）的人民委员会主席、副主席名单。并于2025年6月30日前向各地发放《乡级人民委员会工作指南手册》。



政府总理还指示司法部、政府监察总署以及各地方尽快完成对监察机关和民事执行机构体系的调整并投入运作，确保符合政治局和书记处的结论要求。



各地方要尽快试运行两级地方政府模式，包括：召开常务委员会、常委会、执行委员会、人民委员会、人民议会、祖国阵线委员会等会议；运转文件管理及工作运行系统；运转行政服务中心（文件接收、处理与发布流程；案件处理与结果回复流程；行政服务中心间的档案传递工作）。（完）