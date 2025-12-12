政府总理要求防范保障性住房审批和交易中的不良行为

越南政府总理范明政签署发布第34/CT-TTg号指示，要求整顿并加强在保障性住房的审批、买卖、租购和出租过程中的透明度，防止不良行为的发生。



《指示》指出，涉及保障性住房的法律体系日益完善，为推动项目发展、保障低收入群体及工业区工人的住房需求发挥了积极作用。然而，部分地方却出现保障性住房申请审核处理时效难以保障、非法中介活动频发、“指标倒卖”现象滋生、信息公开透明度不足、定价机制失范以及后期监管缺位等问题，不仅潜藏权力寻租风险，更可能侵蚀政策公信力。



政府总理要求各省市人民委员会对保障性住房政策的落实承担全面责任；须主动、完整公开保障房项目信息，具体涵盖房源数量、销售价格、建设进度及资格审核结果；严把资格审核关，杜绝同一申请人多地重复提；定期公示最终购房及租购人员名单；强化事后监管与执纪问责，依法依规严肃追责。



10月11日，越南政府总理范明政主持保障性住房的会议。图自越通社

对于项目投资方，《指示》要求严格遵循法律规定的程序；通过官方渠道公布项目信息；应采用数字政务系统接收和处理申请材料，减少人员聚集；当合格申请人数超过可供房源时必须组织公开摇号；不得收取任何违规押金；同相关机构协作处理非法中介，确保价格确定符合国家规定。



政府提醒群众了解政策规定，直接向投资方提交申请，不通过中介；如实申报信息，仅在一个项目提交申请，并遵守保障性住房的管理与使用要求。违规行为将被取消资格、收回住房并依法处理。



根据《指示》，公安部负责核查申请人的收入条件并处理非法中介及材料欺诈行为；建设部负责指导保障性住房相关法律的落实，完善受益者数据库，加强检查，并配合加强宣传工作，预防保障性住房交易中的诈骗与不良行为。（完）