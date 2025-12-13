政府总理要求紧急解决灾害后果、恢复生产经营、促进消费，保障民众春节需求

越南政府总理范明政签署了第239/CĐ-TTg号通知，要求各部委和地方紧急解决自然灾害后果，恢复生产经营，促进消费，满足人民春节购物需求。



通知指出，近期，全国多地连续发生历史性的大范围自然灾害，洪涝叠加，台风连袭，山体滑坡，造成人员和财产、住房巨大损失，严重影响人民生活，并对经济增长造成冲击。尽管如此，2025年前11个月，宏观经济基本保持稳定，通货膨胀得到良好控制，经济各大平衡得到保障，增长得到促进。



为开展灾后重建，恢复生产经营，促进消费，保障人民欢度2026年春节和元旦的需求；助力推动2025年经济增长率达到8%以上，并为2026年达到10%以上而努力，政府总理要求各部长、部级机关首长、政府直属机关首长、各省市及中央直辖市人民委员会主席、各国有集团和总公司董事长、总经理，集中精力解决中部地区各地洪涝灾害后果，恢复生产。坚决、高效推进"光忠战役"，决心在2025年12月31日前完成为房屋严重受损家庭修缮房屋；最迟于2026年1月31日前为所有房屋倒塌、被冲毁的家庭重建房屋和进行安置。



工人们紧急修缮因洪水受损的运河河段。图自越通社

促进生产经营，提振消费，服务年底和春节期间的民众需求。主动掌握并密切跟踪商品、服务的供需动态和企业生产经营情况，保障供应，特别是粮食、食品和必需品的供应。加强生产，供应科技食品、生鲜食品及其他消费品，满足人民需求。



着力发展商业基础设施、分销系统，并实施年底和春节期间的市场价格稳定计划。大力推动贸易促进活动，实施国内消费刺激计划，切实有效开展"越南人优先使用越南货"运动，精心筹备举办2026年春节展销会。加强打击走私、商业欺诈、原产地欺诈、假冒伪劣商品。



各部长、部级机关首长、政府直属机关首长、各省市及中央直辖市人民委员会主席、各国有集团和总公司董事长、总经理须集中精力领会精神，并紧急、坚决、及时、有效地组织实施该通知，以迅速稳定灾后人民生活，恢复和促进生产经营，为民众创造就业和生计，同时保持宏观经济稳定，控制通货膨胀，促进增长，以实现2025年经济增长8%以上的目标，为力争2026年增长达到10%以上奠定基础。（完）