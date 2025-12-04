政府总理要求每周报告“光中战役”实施进度

12月3日，政府总理发布第1551/TTg-NN号文件（以下简称《文件》），要求各地方每周汇报旨在为受灾群众重建和修缮住房的“光中战役”的推进情况和实施成效。

政府总理要求河静、广治、顺化、岘港、广义、嘉莱、得乐、庆和、林同等省市领导制定并批准落实“光中战役”的具体计划，并于2025年12月5日前向政府总理报告。

政府总理指定一个职能机关负责每日跟踪、汇总、更新《计划》落实的结果与进度；及时向省级人民委员会主席提出建议，以便迅速解决存在的困难和障碍（若有），并于每周五向政府总理报告“光忠战役”的实施进度和成效，报告内容包括：新建住房数量、需修缮住房数量以及下一周的具体计划。

农业与环境部、建设部及时协调指导地方处理涉及土地（若有）、建材供应和价格等方面的问题。政府监察总署负责跟踪、检查和监察各地“光忠战役”的实施情况，并于每周五向政府总理报告。

越南电视台、越南广播电台、越通社、政府电子信息门户网站以及各新闻媒体须经常更新并公开“光中战役”的实施进度和结果。

政府办公厅按照职能和任务开展督促检查，并向主管部门汇总报告。

此前，政府总理已于2025年11月30日签发第234/CĐ-TTg号电文，启动在中部各省迅速开展“光中战役”，加快重建与修缮因近期自然灾害受损的住房，旨在确保受灾群众的住房修缮与重建工作按进度推进，帮助群众尽快稳定生活，喜迎2026年新年和丙午年春节。（完）