政府总理要求加快采用分阶段方式进行投资的高速公路升级改造

越南政府总理范明政2024年2月21日签发了第16/CD-TTg号通知，就加快研究和实施正在采用分阶段方式进行投资的高速公路升级改造问题作指示。

该通知明确指出，目前，越南全国高速公路总里程达近1900公里，力争到2025年高速公路总里程超过3000公里。高速公路系统投资的资金需求非常大，而资源却有限。为满足各地社会经济发展需要，交通运输部同各地方研究提出部分高速公路采用分阶段投资方式进行投资的方案。

尽早将高速公路投入使用，为促进社会经济发展作出了贡献，但采用分阶段投资方式的高速公路在运作过程中仍存在一些短板，包括存在交通安全隐患、交通拥堵、交通事故等问题。

为及时解决这些问题，政府总理要求交通运输部立即研究交通组织优化方案，更好地进行交通管控，确保道路安全畅通，保障人民群众生命健康和财产安全。

交通运输部牵头，同有关地方根据设计标准、交通需求，抓紧研究投资方案，对已按照分阶段方式投资的高速公路线路进行升级改造，使其达到高速公路标准；重点投资双车道高速公路。

同时，全面核查高速公路沿线设施（如智能交通系统、休息区等）； 2024年3月内向总理报告。

政府总理强调，交通运输部要同各地确定已完成征地拆建工作的范围、界限、面积以及继续开展征地拆建工作的面积，以便进行升级改造，使其达到高速公路标准，特别是双车道高速公路。

计划投资部、财政部和各省市同交通运输部配合，尽早安排资金投资资金，对采用分阶段方式投资的高速公路进行升级改造。

公安部加强宣传、检查、管控，严厉查处交通违法行为；与交通运输部配合核查交通安全事故隐患“黑点”，及时采取措施，最大限度减少交通事故的发生。

该通知同时发给公安部、交通运输部、计划投资部、财政部、科学技术部、自然资源与环境部、农业与农村发展部等部门部长。(完)