政府总理要求加快新冠疫苗第三针和第四针接种工作

据文件，在新冠疫情严演变难料，尤其是新冠并年度BA.5新变异病毒株已出现并传入越南，让疫情重新爆发风险增加的情况下，为了加强疫情防控和推进经济社会发展创造便利条件，政府总理要求：

卫生部、有关部门和各地方和组织认真贯彻落实政府总理在此前颁布的各项文件中的指导意见；责成政府副总理武德儋继续指导卫生部、有关部门和63个省市大力开展各项疫情防控措施，尤其是加快新冠疫苗接种工作，完成政府提出的目标和要求。

政府总理要求卫生部敦促和援助各地方加快对12岁以上人群的新冠疫苗第三针和第四针接种工作；按照政府和政府总理所提出的目标，完成对5岁至12岁儿童新冠疫苗2剂次接种工作，确保安全性、科学性和有效性。确保向全国疫情防控工作提供充足治疗要求和其它医疗物资。

政府总理要求各省市人民委员会集中指导推进开展对12岁以上人群新冠疫苗第三针和第四针新冠疫苗接种工作；及时和有效使用由卫生部分配的新冠疫苗数量，避免浪费，确保新冠治疗药物和医疗物资充足。

信息传媒部牵头，同卫生部配合，指导新闻媒体做好宣传工作，让人民充分了解疫情形势、新冠病毒BA.5变异毒株，从而支持和积极参与新冠疫情防控工作。（完）