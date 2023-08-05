政府总理要求做好洪涝灾害应急工作 确保西原地区各省水坝安全

越南政府总理刚下达第725号公函（725/CĐ-TTg）公函，要求做好洪水、塌陷、山体滑坡和确保西部各省份积水湖和大坝安全工作。

政府总理公函发送给越南国家自然灾害防治指导委员会；越南 国家灾难响应及搜救委员会； 越南农业与农村发展部长、自然资源与环境部长、建设部长、交通部长、工贸部长、国防部长、公安部长； 林同省、得农省、得乐省、嘉莱省和昆嵩省等各省人民委员会主席。

公函指出，据林同省人民委员会的报告和新闻媒体报道，连日来，西原地区连续降大雨。很多地方持续发生了泥石流、山体滑坡等现象，影响到居民区、交通工程，并造成大坝不安全的风险。

为了继续有效应对洪水、泥石流和山体滑坡，确保当地大坝以及人民的生命和财产安全，政府总理要求林同省和得农省以及西原地区其他地方人民委员会主席继续严格落实政府总理的相关指示。

相关地方领导应集中作出指导和派遣人员立即前往高危地区进行审查，对居民和大坝安全保障工作进行检查， 加强积水湖大坝的安全保障工作。

越南农业与农村发展部指定一名副部长主持并配合自然资源与环境部、交通运输部、工贸部、建设部尽快对西原地区的自然灾害防范与灾害后重建工作进行检查并作出指示，提出符合实际情况的处置措施，确保建筑工程和当地居民的安全。

越南国家自然灾害防治指导委员会和其他有关部委、行业要继续按照自己职责和权限继续监测、主动指示并协调各地方开展自然灾害防范和处置工作；就超出权限的问题及时向政府总理汇报和提出建议。（完）