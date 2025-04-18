政府总理范明政: 希望华平投资基金扩大投资范围 促进越美公平和可持续贸易

18日上午，越南政府总理范明政会见华平投资基金（Warburg Pincus）总裁、美国-东盟商务理事会（USABC）主席潘建(Jeffrey Perlman)时建议该基金扩大对越南投资范围；与美国政府沟通，推动采取适当的措施，促进公平、可持续的双边贸易，遵循最近中共中央总书记苏林与美国总统唐纳德·特朗普进行通电话沟通的精神。



范明政欢迎华平投资高层领导代表团对越南进行工作访问；高度评价该基金十多年来在越南进行投资；高度评价该基金扩大在越南乃至巴地头顿的投资范围。



范明政对华平投资和巴地头顿省关于投资建设连接隆城国际机场的高速公路进行投资的建议表示赞同，建议该基金继续同有关部门保持密切配合，尽早开展该重要的项目。



范明政表示，越南是发展中国家，经济正在转型过程中，截至目前仍正在着力解决战争遗留的严重后果，越南希望继续受到美国的支持和合作，加强和进一步深化对美全面战略伙伴关系，其中包括在平等、互利互惠的基础上继续保持和推动经贸关系稳定、可持续发展，大力推动与在越美国投资者的合作。



范明政感谢美国推迟实施对等关税的时间，让双方拥有时间进行谈判，强调两国经贸关系不直接竞争而拥有互补性。截至目前越南已基本解决美方的关切，主动削减对来自美国的关税，购买更多美国商品，并愿在双方互利互惠的基础上同美方沟通、谈判，实施公平、可持续贸易。



范明政表示，没有什么可阻止双边关系，同时强调当前情况尽管困难与挑战并存，但仍比不上此前越南在进行民族解放斗争、实现国家统一过程、被禁运阶段、革新前时期和新冠肺炎疫情阶段等中面临的困难和挑战。



因此，越南将继续大力发挥自立自强、灵活应对、主动度过困难和挑战，奋勇前进的精神。越南需要各国的支持和合作，始终尊重各伙伴的合法权益，倾听各合理意见，但不依赖于此支持和合作。

范明政建议华平投资基金扩大对越投资范围，援助动员更多资金流入公共部门和私人部门，越南将保持积极合作，有效利用该资源。与此同时，该基金与美国政府沟通，为推动双边贸易乃至两国合作采取适当措施，尽早承认越南市场经济制度并将越南从高科技出口限制国家名单删除。



范明政表示，越南将继续改善，为企业创造最好、最为便利的条件，确保各家企业依法营商，愿倾听企业的意见和建议，进一步增进互相了解，提高合作效果。



潘建评价说，在正呈现蓬勃发展势头的越美经贸关系的关键时刻里，越南仍受到美国企业的大力支持，强调美国企业将越南视为可信赖的伙伴，对越南潜力和长期展望充满信心。



关于双边贸易关系，潘建认为，越南已积极满足美方的关注，并正继续积极解除包括美国企业在内的企业面临的障碍和壁垒，改善营商投资环境，进一步推动合作，强调他个人在美国-东盟商务理事会主席岗位愿提供咨询，支持推出利于越美两国的关税政策，同时将继续向其他伙伴介绍越南发展潜力，为美越关系做出贡献。（完）