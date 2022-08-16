新闻
政府总理范明政：Viettel 继续有效实施建设和捍卫国家两项战略任务
16日上午，越南政府总理范明政来到军队电信工业集团（Viettel）进行调研，进一步了解公司参加经济社会恢复和发展，为建设独立、自主和融入的经济体做出贡献，落实越共十三大决议等情况。
范明政在参观和检查集团高科技区基础设施后已与集团领导进行座谈。Viettel在全国63个省市和10个国外市场的分公司以线上方式参加。
范明政听取了Viettel总裁兼总经理曹德胜的报告。据报告，目前Viettel员工近5万名，年均合并营业收入近15万亿越盾；税前利润每年约4万亿越盾。
2022年前7月，集团合并营业收入达92.9万亿越盾，达年度计划的56.7%；税前利润达31.2万亿越盾，达年度计划的73.6%；上缴国库24.3万亿越盾，达年度计划的64.8%。
2020和2021年，Viettel已成为南亚和东南亚地区创新领域最具影响力的越南企业；越南最具价值的电信品牌，在东南亚位居第一，在亚洲位居第十，在2022年最具价值电信公司排行榜上位居第18，品牌价值达87亿美元。
Viettel一直为国家社会保障工作做出积极贡献，集中教育、卫生和扶贫等领域。
范明政在发表讲话时表示高度评价集团近期取得的成果，认为Viettel已适应和发展，将“不可能”变为“可能”，一直重视投入科研和开发活动，为形成网络安全工业、确保数字政务、数字经济和数字社会发展事业的安全做出贡献。
范明政强调，Viettel已成为 典型的国有经济集团，是国企在国家革新开放事业中形成与成功发展的典范。集团取得的成就有助于肯定国企在创新和科技发展中的领先作用，体现经济引领作用。
范明政表示，党、国家和政府已确定建设独立、自主、积极主动深度和有效融入国际的越南经济，其中Viettel等国企在国家经济中起到主导作用。
范明政要求，未来时间Viettel继续落实好 “为人类创新”愿景和“率先创建数字社会”使命，从而落实好党、国家、中央军委和国防部交办的任务；认真落实建设和捍卫国家的两个战略任务，为胜利落实越南共十三大的决议做出贡献。
范明政同时要求Viettel集中建设和发展成为国防高科技工业的中坚力量，建设和发展民用设备生产工业，为实现把越南发展成为发达工业国家的使命做出努力。此外，集团需研究生产电子芯片，有效服务以数字政府、数字社会等为支柱的国家数字化转型过程；在数字化转型过程起到引领作用。
范明政同时要求Viettel继续对电信战略基础设施、远程探测、物流、电商等进行投资；对外投资需严格遵守越南和驻在国政策，为建设越南与各国的团结、友谊、和平与合作做出贡献等。（完）