政府总理范明政：Viettel 继续有效实施建设和捍卫国家两项战略任务

16日上午，越南政府总理范明政来到军队电信工业集团（Viettel）进行调研，进一步了解公司参加经济社会恢复和发展，为建设独立、自主和融入的经济体做出贡献，落实越共十三大决议等情况。

范明政在参观和检查集团高科技区基础设施后已与集团领导进行座谈。Viettel在全国63个省市和10个国外市场的分公司以线上方式参加。

范明政听取了Viettel总裁兼总经理曹德胜的报告。据报告，目前Viettel员工近5万名，年均合并营业收入近15万亿越盾；税前利润每年约4万亿越盾。

2022年前7月，集团合并营业收入达92.9万亿越盾，达年度计划的56.7%；税前利润达31.2万亿越盾，达年度计划的73.6%；上缴国库24.3万亿越盾，达年度计划的64.8%。

2020和2021年，Viettel已成为南亚和东南亚地区创新领域最具影响力的越南企业；越南最具价值的电信品牌，在东南亚位居第一，在亚洲位居第十，在2022年最具价值电信公司排行榜上位居第18，品牌价值达87亿美元。