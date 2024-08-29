政府总理范明政：500千伏三回输电线路展现国家渴望、自立自强意志

8月29日上午，越共中央政治局委员、政府总理范明政出席了广平省广泽至兴安省浦诺500千伏三回输电线路项目竣工典礼。竣工典礼以线上和线下相结合方式举行。设在兴安省的竣工典礼主会场与海阳、太平、南定、宁平、清化、乂安、河静和广平等八个省份视频连线。

广泽—浦诺500千伏三回输电线路全长519公里，经过广平、河静、乂安、清化、宁平、南定、太平、海阳和兴安等9个省份，总投资额约为22.3万亿越南盾（折合人民币68亿元），共有4个子项目，于2024年1月开工。项目铁塔共1177基。

项目施工过程中面临重重困难，但在政府、政府总理的强烈指导，整个政治系统、各部门、有关机关的参与，人民群众的支持下，工作人员队伍“克服酷暑，战胜暴雨，不惧风雨”，昼夜奋战抢工期、全力以赴保进度等的精神，项目在开工6个月后已竣工并创下许多记录，如投资手续办理时间最短，施工时间最短等。

范明政在竣工典礼上发表讲话时盘点了项目在6个月内的施工过程，满足了所有所提出的要求，尤其是投资资金准备、征地拆迁、组织开工和施工等工作。范明政对各部门、各力量、社会政治组织，项目管理委员会、咨询承包商、安装和设备物资供应商等的积极、有效参与和下决心精神给予表彰。

范明政指出，项目竣工投运在经济、政治、社会、国防和安全等方面拥有特别重要的意义。其中，项目在国家能源安全保障具有战略意义，有助于解决北部局部缺电现象。这是信任、大团结力量的工程；在确保企业、外国投资者，尤其是高科技领域电力供应充足具有意义。范明政强调，该工程展现出越南人的渴望、自信、本领和价值以及“把无化有、把难化易、把不可能变为可能”的精神。

范明政认为，资源来自思维，动力来自革新，力量来自人民，项目施工过程已带来管理、组织实施各大工程等方面的经验教训，可运用于未来实施的其他项目和工程。

范明政指出，从该项目实施实践提取的经验教训，我们可运用于高速公路、机场、港口、城铁等国家重点项目，加快投资准备、资金、征地拆迁到开工和调动各种资源参与等工作，最大限度缩短项目施工时间，但仍确保工程质量，投资资金不增加。

范明政表示，广泽—浦诺500千伏三回输电线路神速、决胜的精神已为人民群众、企业和整个政治系统实施其他国家重点工程和项目，继续推进国家基础设施发展工作注入动力，为成功实施越共十一大、十二大和十三大提出关于基础设施发展战略突破口做出贡献。

在竣工典礼上，范明政同各部门和9个地方领导已实施广平省广泽至兴安省浦诺500千伏三回输电线路竣工投运仪式。其后，范明政出席了广泽—浦诺500千伏三回输电线路庆祝越南工会成立95周年和越南电力行业建立70周年工程揭牌仪式。（完）