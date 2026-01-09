政府总理范明政：2026-2030年使用中央预算的项目不超过3000个

据越南财政部的数据，截至2025年12月底，公共投资资金到位额超过755万亿越南盾，相当于政府总理下达计划的83.7%，在比例和金额上均高于2024年同期。然而，进度仍未满足要求，仍有22个部委、机构和18个地方的到位率低于全国平均水平。



对于2026年，国家预算资金计划已下达近995.35万亿越南盾。截至1月7日，各部委、行业和地方已详细分配超过851.82万亿越南盾，分配完成率达85.6%。目前，仍有约143.52万亿越南盾的资金尚未在12个中央部委、机构及22个地方完成具体分配。



会上，与会代表集中讨论了领导指导工作、资源集中配置、机制政策与审批流程，以及公共投资资金到位相关事宜，特别是为推动资金到位亟需解决的问题。



会议现场。图自越通社

范明政在会上发表讲话时表示，自2021-2025任期至今，公共投资资金到位总额约达3400万亿越南盾，较上一阶段增长近55%；使用中央预算的项目数量大幅减少，从2016-2020年间的1.1万个项目降至约4600个项目。多项关键基础设施工程已完工并投入运营，其中包括超过3345公里高速公路、1711公里沿海公路，以及众多机场、海港和铁路、能源、金融中心、重点经济区项目。仅2025年一年，全国集中开工、竣工项目达564个，总投资超过5120万亿越南盾。



范明政强调，2025年和2026年公共投资资金到位目标为100%完成，同时要求2026年将增量资本产出率（ICOR）从约6降至4.5。



范明政在部署下一阶段工作时强调，各部委、行业和地方须将公共投资资金到位作为核心政治任务来抓，严格落实第一责任人责任，并将具体职责细化到个人。要以资金到位成效作为衡量工作完成质量的关键标准，进一步简化审批流程、提升执行效率，坚决杜绝消极腐败与资源浪费现象，切实维护国家与民族利益，有效防范项目实施过程中的各类风险。



范明政要求各部委、行业和地方选择具备足够能力的承包商和咨询单位，优先采用现代技术，大力推进公共投资管理数字化转型；尤其要集中解决隆城国际航空港、北南高速铁路及越中互联互通铁路等国家重点项目的障碍，确保完成2025年和2026年的资金到位目标。（完）