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政府总理范明政：须制定相应调控机制 推动东南部地区和南部重点经济区快速可持续发展
范明政总理在会上发言时对综合报告和代表们所提出的意见与建议表示赞同；同时为推动东南部地区和南部重点经济区发展提出具有启发性的建议。
范明政总理明确指出，尽管东南部地区和南部重点经济区具有重要的地位和作用，发展空间巨大，但发展潜力尚未得到充分挖掘出来。原因是规划缺乏现代性，区域内沟通协调能力不足，没有全区域调控机制，缺乏调动资源、特别是非国有资源的机制以及挖掘该地区独特潜力、突出机遇和竞争优势的机制。
因此，范明政总理认为，面对新形势新要求，须要出台新决议，其中各新主张、政策和机制须适应当前形势，为东南部地区和南部重点经济区创造发展新空间和新动力。其中须制定符合实际情况的调控机制以建立更紧密更有效的连接和沟通；实施更强有力的分级分权；提高各地方和单位的自立自强能力；制定吸引各方面资源投入发展的机制，其中大力推进公私合作机制，以公共投资引领投资。
范明政总理要求各地方、部门和机关继续努力推动东南部地区和南部重点经济区快速可持续发展。具体，扎实推进经济结构转型升级，使该地区成为全国增长模式转变的引擎；加大科学技术应用力度，发挥创造力，推动数字经