政府总理范明政：需加大政策宣传力度 确保民知、民懂、民信、民从、民办和民享

设在河内政府总部的会议主会场与全国63个省市分会场视频连线。



据信息传媒部的报告，越南党和国家一直特别重视各主张、路线和政策宣传工作，宣传工作需先走一步，从而达成统一认识和赢得全社会的广泛共识，及时发现和有效处理不正确、不利于国家发展的信息。



会议上，各部门、机关和各地方领导已踊跃讨论有关政策宣传的问题，指出所取得的成果和存在的问题、面临的困难和障碍，提出今后有效开展政策宣传工作的解决措施、定向和任务。特别注重政策宣传工作中需把人民放在发展的核心。



政府总理范明政在会议上发表讲话时强调，政策宣传工作具有十分重要的意义和作用。政策宣传工作需确保 “民知、民懂、民信、民从、民办和民享”；有助于提高各级党委和政府的指导、管理、调控和组织开展效果；为建设和捍卫越南社会主义国家做出贡献。



做好政策宣传工作将带来巨大资源，造成巨大力量和提高政策制定和实施工作的效果。做好政策宣传工作就是将法律融入百姓生活点滴的重要措施。为了做好政策宣传工作急需拥有决心、科学和适合的方法和做法，甚至是一种艺术。



政府已确定政策宣传工作在实施好《法律普及教育法》中起着重要作用。近期，各级、各地方已积极主动参加，有效贯彻落实和普及党的主张和路线，尤其是越共十三大的决议，各项国家法律政策，从而在展开落实中统一认识、意志和行动。



范明政强调，政策宣传工作需放在重要位置，日益科学；数字化转型、科技应用、新传媒方式等得到大力推进，以协调和引导舆论，加强主流新闻，及时与歪曲事实的观点斗争和驳斥，为稳定社会秩序、人民心理、增强对党和国家的信任等做出贡献。



关于今后的核心任务，范明政建议各部门和地方需充分认识到政策宣传工作的意义、作用和重要性以及政策宣传工作的力量；革新政策宣传工作的思维、想法和做法，确保灵活性、创新性、主动性，提高信息和舆论导向效果，加强领导、指导和管理工作，有效发挥新闻媒体在政策宣传工作中的作用。



范明政要求加大使用新媒体传播方式来开展政策宣传工作，加大数字技术应用，推进数字化转型；制定衡量和评价政策宣传工作效果的工具；动员各政治、社会和团体组织参加；注重偏远地区、边境地区、海岛地区和海上；建设能力强、有专业的政策宣传工作者队伍等。（完）