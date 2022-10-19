政府总理范明政：避免因公务员的不负责任和官僚作风而浪费时间、精力和资源

越南政府总理、政府行政审批制度改革指导委员会（以下简称指导委员会）主任范明政于10月19日在政府驻地主持了指导委员会第二次会议，对2022年前9月行政改革工作成果进行评估并部署2022年最后几个月的工作任务。

据指导委员会的报告，今年前9月，在以阮富仲总书记为首的越共中央、政治局、书记处的统一领导下，以及在国会的监督、政府和政府总理的坚决、灵活和有效的指导、各部委和地方的共同努力之下，行政审批制度改革工作同步实施，在实施国家行政审批制度改革总体计划六大工作任务中取得积极成效，为国家经济社会发展作出重要贡献。其中，体制和法律的建设和完善工作得到了特别的重视并出现许多新的转变。

与此同时，经营投资活动中的行政审批制度改革继续得到推进，其中之重点是减少和简化经营规定，加强行政审批中的放权管理和现代化。具体，简化了657项经营规定；批准100个领域5187项行政审批事项中的699项的审批职权下放计划；颁布2022-2025年简化国家行政系统内部行政审批制度的计划。

此外，在全国范围内建立了1.17万个一站式服务中心。4000多项行政审批事项可通过在线公共服务网站办理等。

值得一提的是，面向数字政府的电子政务建设和发展取得积极成效。国家数据共享平台不断完善，各部委和地方逐步实现数据共享；逐渐完善国家人口数据库，向公民发放了超过7300万张带电子芯片的身份证。

范明政在会议上发表总结讲话时对指导委员会成员、各部门和地方、各组织和个人为促进行政改审批制度革所付出的努力给予认可、表扬和高度评价。该工作取得的积极成效为经济社会快速复苏与可持续发展做出重要贡献。

范明政要求全国各级各部门根据指导意见，将行政审批制度改革作为必须在各级行政部门大力同步实施的重要突破口，满足实际要求。投资行政改革就是投资发展。人民和企业是行政审批制度改革的中心、主体、动力和目标。

范明政强调，“行政改革是一项艰巨的任务，因为它涉及到人员和组织，但必须为发展而做。实施行政改革需要很大的决心、很大的努力和果断、有针对性的行动，不要因公务员的不负责任和官僚作风而浪费时间、精力和资源。”

范明政要求立即减少和简化与商业活动有关的规定，实施已获总理批准的行政审批权力下放计划；继续实施2022-2025年简化国家行政系统内部行政审批制度的计划。

范明政强调，力争2022年11月，最迟于2023年一季度完成公共服务门户网站与部级、省市级电子一站式信息系统的整合。（完）