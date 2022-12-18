政府总理范明政：通信和传媒领域日益占有重要位置

18日，越南通信和传媒部举行2022年工作总结和2023年任务部署会议。政府总理范明政出席会议并发表讲话。

越共中央总书记阮富仲、国家主席阮春福、国会主席王廷惠等送花篮表示祝贺。

范明政在会议上发表讲话时强调，在当前第四次工业革命的背景下，通信和传媒领域占据重要位置并日益必要，传媒需率先，是越南在数字纪元中发展和创新的动力之一。

范明政指出，2023年对实施2021-2025年5年计划中具有中重要意。数字化转型是国家工业化、现代化事业的核心任务。他同时要求通信传媒部集中完善有关传媒和数字化转型工作的法律法规，努力完善全国各地电信全覆盖，让全国各地，尤其是偏远地区、边境地区和海岛地区居民都能享有电信服务。

范明政要求通信传媒部同有关部门配合，集中建设国家数据库，注重更新数据。数据是特别资源，需安全地储存、共享、开发和利用，保密，创造附加值等。范明政同时强调，2023年数字基础设施发展的核心就是5G网络商业化，让对接出现变化，让通信联络基础设施成为经济的重要基础。将邮政发展成为国家和数字经济的必要基础设施。

范明政同时要求通信传媒部集中促进数字经济发展，核心为平台数字经济，以服务居民和企业。推进越南制造品牌，力争提升GDP中的数字经济比重；鼓励和援助数字技术企业在国内发展和走出国门。加强确保居民和儿童在网络空间上的安全的措施等。继续与跨境平台作斗争，确保越南法律的尊严；及时和有效阻止恶毒、歪曲事实的信息，驳斥网上不正确观点等。

据通信传媒部的报告，2022年，通信传媒行业的营业收入达389.35万亿多越盾，较2021年增长12.7%，是全国GDP增速预期的1.5倍。各家电信企业已完成在全国2418个村寨中的2152个网络覆盖工作，将全国网络覆盖村比例提升至99.73%。数字经济为GDP的贡献率约14.26%。新闻和传媒工作继续肯定其在真实地反映越南社会主流、凝聚共识、传播正能量和营造社会信任等中的重要作用。（完）