政府总理范明政：越南愿承办联合国贸易和发展会议第十六届大会

17日，在由越南承办的第四届全球绿色目标伙伴峰会期间，越南政府总理范明政会见了联合国贸易和发展会议（一下简称为贸发会议）秘书长丽贝卡·格林斯潘(Rebeca Grynspan)。

范明政高度评价越南与贸发会议之间的合作，表示相信双边的合作持续向好，同时强调，在全球贸易竞争加剧的情况下，各国需高度重视多边主义、国际团结，携手战胜各困难和挑战。

范明政强调了国际贸易与投资的重要性，将其视为增长的动力，同时认为这是贸发会议肯定其在解决全球贸易和投资各挑战中的作用和贡献，人人和谐相处、携手共建“明亮、绿色、清洁和美丽”以及富饶的地球。

关于联合国贸发会议第十六届大会，范明政强调，越南将基于成功举办多个国际会议的经验，保持密切配合，确保联合国贸发会议第十六届大会成功召开，确保符合国际惯例和越南法律；建议贸发会议继续同越南有关机关保持密切配合，为大会做好准备。

丽贝卡·格林斯潘祝贺越南成功举行第四届P4G峰会，对越南高级领导在峰会上的讲话，其中传递出越南在高度重视多边主义、尊重国际法和遵守各项国际承诺中做出一贯承诺的信息印象深刻

丽贝卡·格林斯强调，越南成功举行P4G峰会证明了越南在实现联合国千年发展目标中的强有力承诺以及国际社会推动绿色和可持续转型战略的决心。

丽贝卡·格林斯潘对范明政关于世界局势的认定表示赞同，认为发展中国家乃至全球贸易正面临许多挑战。在此背景下，越南仍持续肯定蓬勃、活跃发展的经济体，真正成为经济转型和发展的成功典范。她同时期望在越南举办的联合国贸发会议第16届大会将成为推介越南的成功和各国分享经验的良好机会。（完）