政府总理范明政：越南十分重视促进数字化转型

越南政府总理、越南国家数字化转型委员会（以下简称：委员会）主任范明政12月25日上午主持召开会议，就《2022-2025年发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序服务于国家数字化转型和展望2030年提案》（第6号提案）实施一年情况进行初步总结，同时评估2022年委员会运行情况，部署2023年工作任务。

会议以线上线下相结合方式举行，在政府总部设置主会场，同时在各省市人民委员会总部设分会场。政府总理范明政在会上发言时指出，2022年越南经济社会几乎所有领域均取得重要显著成果，其中离不开数字化转型的贡献。

范明政总理表示，数字化转型是必然趋势和要求，正在不断向深度和广度进军。 数字化转型助力有效解决国家、市场和社会之间的关系； 促进经济增长，提高劳动生产率、竞争力、生产和经营效率，降低人们和企业的成本，同时帮助各级政府提高管理能力。越南党和国家十分重视数字化转型并将其视为首要任务之一。

政府总理范明政要求参会代表对委员会2022年计划和第6号提案中各项任务落实情况做出客观坦诚地评价；对各部门、机关和地方数字化转型的意义和成效进行评估；明确阻碍国家数字化转型进程和第6号提案落实的障碍、不足之处和瓶颈。

范明政总理指出，除了实现数据资源共享共用之外，数据挖掘是数字化转型的重要因素。 因此，要建设国家数据库，以人民为中心，坚持人民主体地位，一切政策的制定和执行都要以人民群众的利益为出发点和归宿，人民群众也要参与此进程。

范明政总理表示，预计2023年困难和挑战多于机遇。各部门、机关和地方乃至国家的数字化转型将继续对促进经济增长、稳定宏观经济大盘、控制通货膨胀、确保各大平衡、推动经济社会复苏和发展做出贡献。 此外，数字化转型在建立独立自主经济体与深入广泛融入国际社会相结合进程中起到重要作用。（完）