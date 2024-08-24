政府总理范明政：让法律渗透到群众生活的方方面面是部长的责任

24日，政府总理范明政在政府8月份立法工作专题会议上发总结讲话时要求各部长、部级机构领导对各部法律草案的内容、质量、可行性负责，确保法律颁布后尽早落地实施，渗透到群众生活的方方面面，疏通各读点，处理实际实施过程中遇到的困难和障碍。



在本次会议上，政府对3个法律制的建议、3项法律草案和1项法令草案进行讨论并提出意见。



其中包括，《〈越南人民军军官法〉若干条款修改补充法》草案；《胡志明陵遗迹区管理保护法令》草案，《企业所得税法（修正案）》草案，《特别消费税法（修正案》草案。



此外还有，制定《公共资产管理利用法（修正案）》的建议，制定《规划法》、《投资法》、《公私合作模式投资法》和《招投标法》等法律若干条款修改补充法的建议；制定《国家预算法》、《公共资产管理利用法》、《国家储备法》、《会计法》、《独立审计法》、《证券法》和《税务管理法》等法律若干条款修改补充法的建议等等。



范明政在参加讨论并对每个法律草案的内容提出具体意见。范明政在发表总结讲话时高度评价各部门已努力、积极准备提请审议的内容，认真吸纳意见和对政府常务委员会和政府成员的意见进行说明，从而修正、完善各项建议、法律和法令项目、



范明政要求各位部长指导，认真吸纳各条意见，完善各项建议、法律和法令草案，继续征求专家、科学家的意见，在编撰、完善各项法律草案过程中同有关部门保持有效配合。



范明政强调了立法工作的重要性，要求各位部长、部级机构领导需直接指导，安排资源，业务精、有热情的干部来担任立法制定、完善工作。



在即将召开的第十五届国会第八次会议上，政府将提请国会对11项法律提出意见，审议和通过14项法律。范明政明确指出，任务较为艰巨，要求各位部长、部级机构领导集中资源，直接领导、指导按照《法律法规文件颁布法》完成各项法律项目，对各部法律草案的内容、质量、可行性负责，确保法律颁布后尽早落地实施，渗透到群众生活的方方面面，疏通各读点，处理实际实施过程中遇到的困难和障碍。



范明政强调，各国家机构需要集中实现国家管理任务，包括制定战略、计划、规划、体制、政策机制、法律走廊、标准、准则和工具等，服务于监督、检查、奖励和纪律的工作。



范明政要求在制定与完善法律和法令草案过程中，需要确保分级分权工作，动员与有效分配资源；设计工具以加强权力的监控、检查和控制；削减和简化行政手续，降低企业成本，改善营商投资环境；不允许出现集团利益和局部利益或者营造腐败和消极环境等现象。



范明政要求各部委和机关与国会下属机关在提交、审核与报告国会和国会代表的吸纳整理意见中密切与有效地协调；促进政策沟通，凝聚高度共识；制定并颁布详细说明与法律和法令实施的指导文件，确保法律体系的同步性和统一性。

范明政指导各部长和部级机关负责人集中指导实现任务，避免因详细规范性文件迟迟颁布而为各地方、企业和人民群众带来困难，影响到执法效率。



范明政要求各部委紧急完善法律草案，督促检查详细规范性文件的颁布情况和按规定的执法情况。（完）