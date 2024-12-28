政府总理范明政：计划与投资部门率先行动 助力全国实现发展目标

12月28日上午，越南计划与投资部门在河内和乐国家创新中心通过线上线下相结合方式召开全国会议，总结2024年工作成果和部署2025年工作计划。政府总理范明政出席会议并发表讲话要求计划与投资部门落实“五个率先”，与全国一起加速、突破、圆满完成2025 年全年及 2021-2025 年整个任期目标。

越南计划与投资部作为党和国家总体战略咨询机构，2024年该部对形势发展进行及时研究、把握、评估和预测，积极向政府和总理提出建议，助力实现经济社会发展和经济增长目标，促进公共投资资本拨付、区域互联互通、数字化转型、创新和商业发展。

2024年，越南计划与投资部负责实施分配给各部委、部级机构和政府直属机构的345个项目中的61个项目。截至目前，该部已基本完成政府和总理在工作计划中下达的项目和任务。

特别是计划与投资部在促进吸引外国直接投资（FDI）方面发挥着重要作用。截至2024年11月，吸引外资超过310亿美元，实际到位外资超过210亿美元，增长超过7%，创多年来最高水平。其中，包括世界许多科技巨头企业决定对越南进行合作和投资。

政府总理范明政在会议上发表讲话指出，经过近80年的形成和发展，计划、投资和统计部门始终出色地履行了为党、国家、政府提供咨询的使命，肯定了其在社会经济发展和国家建设事业中先锋作用。

政府总理范明政强调， 2025年，世界和地区局势将继续变得非常复杂和不可预测；从国内看，困难和挑战大于机遇和优势。为加速、突破、胜利实现2025年全年和2021-2025年整个任期的目标，范明政总理要求计划与投资部门实施“五个率先”，包括：率先革新，及时把握世界和国家的新问题，高瞻远瞩、深思熟虑、做大事。率先建立和完善社会主义定向市场经济体制。率先动员和吸引一切资源促进发展。率先创新、数字化转型、绿色转型、创意经济、数字经济、夜间经济。率先进行国家统计工作和国家数据开发。

范明政总理指示计划与投资部门继续做好规划管理和宏观经济协调工作；积极构建2025年及今后一个时期经济社会发展情景；密切关注地区和世界形势发展；加强预报预警工作；及时更新社会经济发展情景；密切配合各部委做好宏观经济协调工作，及时提出解决困难和障碍、促增长、控通胀、稳宏观的对策建议；同时，为企业和群众排忧解难，促进生产经营。

政府总理表示相信，凭借近80年的光荣传统，计划、投资和统计部门将继续推动已取得的成果；努力克服困难和挑战，圆满完成党、国家和人民交给的任务，为建设祖国、保卫祖国的事业作出更大贡献。（完）