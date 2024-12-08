政府总理范明政：要把科技变成和平、合作与发展的工具

12月6日，越南政府总理范明政在政府总部会见了赴越南出席2024年VinFuture全球科学技术奖（以下简称VinFuture奖）颁奖典礼的各位外国专家和科学家以及VinFuture奖评审委员会成员。

政府副总理兼外交部部长裴青山、计划与投资部部长阮志勇等参加会见。

各位科学家已分享了未来10至20年将塑造世界的各大趋势，提出越南推动科技突破发展、吸引和发展高质量人力资源的解决方案；建立服务创新、将研究与应用有效对接的生态系统的要求。

范明政向各位专家和科学家介绍了越南争取民族独立、实现国家统一的斗争历史，指出在第二次世界大战后，越南民族是承受最多伤痛和损失的民族。此外还遭受封锁和禁运，因此，越南更加认识和平、合作与发展的珍贵。

范明政已介绍了越南发展基础和观点、目标、战略视野和6大发展核心。范明政表示，越南已提出到2030年成为现代工业、中等偏高收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家。

其中，越南已确定科技和教育是国家第一国策，将其视为发展的新动力，发展现代生产力量、革新增长模式、提高生产率、质量、效果和经济，尤其是数字技术、绿色经济、循环经济、共享经济、夜间经济等新兴产业的竞争力的关键动力。特别，越南已提出基于越南人智慧，在人工智能、云计算、物联网等领域赶上甚至超越世界先进水平的目标。

范明政建议各位国际科学家、专家继续支持越南，与越南并肩同行，在科技、教育、创新发展方向，将民族力量与时代力量相结合，人发展、人力资源培训，发挥越南智慧、传统文化和历史，建设适合科技基础设施，推进科技领域国际合作，建设和完善提高科技治理能力的政策、体制和机制等方面向越南建言献策。

范明政认为，VinFuture奖在推动科技合作、推进贡献，让人人都能在和平、绿色、清洁、进步、公正、没有战争等的世界中生活，能享受科技的成果等中具有重大意义；强调了“科技无国界”和“不政治化科技”，不把科技变成战争的工具， 而要把科技变成和平、合作与发展的工具等的观点。（完）