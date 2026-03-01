政府总理范明政：范文同同志为国家建设和发展事业留下多个宝贵经验

3月1日上午，范文同总理诞辰120周年纪念活动（1906年3月1日—2026年3月1日）在广义省隆重举行。越南政府总理范明政出席并发表重要讲话。

范明政在讲话中强调，范文同同志是越南共产党和越南民主共和国第一代领导人之一，在革命斗争实践中成长，深刻领悟和平、独立、自由和国家统一的价值，坚定追求为人民带来温饱与幸福生活的目标。

1945年8月革命后，范文同同志受到党和胡志明主席的信任，被赋予多项重要职责，从参与领导抗战建国，到直接负责财政、外交等领域工作。特别是在1955年至1987年担任政府总理的三十多年间，他与领导集体一道带领国家度过战争和封锁制裁时期，逐步巩固国家组织机构，推动经济、文化、教育发展，改善人民生活。

范明政指出，范文同同志是为国家革新事业奠定基础的重要领导人，具有务实思维、创新精神和战略远见。在范文同同志领导政府期间，一系列具有象征意义的大型工程相继建成，如和平水电站、太原钢铁厂等，展现了国家建设时期的巨大决心与能力。

在外交领域，范文同同志是一位卓越的外交家，在国际舞台上享有崇高声誉，为拓展越南对外关系、争取国际社会对民族解放和国家建设事业的支持作出了重要贡献。他在外交实践中坚持原则与策略灵活相结合，立场坚定而方法务实创新，为当今越南积极主动融入国际社会提供了宝贵经验。

越南政府总理范明政参观位于广义省慕德乡的范文同总理纪念图片及文物展。图自越通社

范明政强调，范文同同志连续75年投身革命事业，32年担任政府总理，把全部心血奉献给民族解放和社会主义建设事业，其丰富而坚韧的革命实践为当前国家建设与发展事业留下了深刻启示。

第一，坚定理想信念，在任何困难和挑战面前保持政治定力，忠诚于民族独立与社会主义目标。

第二，建设“民有、民治、民享”的国家，以人民为中心，提高治理效能，坚决防止和打击官僚主义和腐败浪费行为。

第三，重视智慧与创新思维，推动教育和文化发展，为国家可持续发展奠定坚实基础。

第四，坚持原则与策略灵活紧密结合，尤其在对外工作中，既保持立场坚定，又注重方法创新，顺应国际形势变化。

第五，弘扬以身作则精神，保持革命道德品质，生活简朴清廉，敢想敢做，敢于担当。

范明政强调，将继承和发扬范文同同志留下的宝贵精神财富和历史遗产，努力建设富强、繁荣、文明、幸福的越南，积极主动融入国际社会。（完）