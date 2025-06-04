4日上午，政府总理范明政在政府五月例行会议上已高度评价各部门、行业和地方已发挥“昼夜工作, 周末无休”的精神，使得经济社会发展指标持续向好，逐月增加，为圆满完成2025年全年目标任务奠定了坚实基础、营造了积极氛围、增强了信心。



范明政在会议上发表总结讲话时表示，在中央政治局、书记处和苏林总书记的领导下，在整个政治体系尤其是国会、政府、各级政府机关的紧密、有效协调下，各部门、机构和地方已发挥“昼夜工作, 周末无休”的精神，以高度决心、巨大努力、果断行动、聚焦重点、务实推进，做到“事事有回应、件件有结果”。由此，经济社会发展成果逐月增加，2025年前五个月的总体指标也优于2024年同期，在各个领域均有积极表现。



范明政总理指出了五项突出成果，包括：政府在常规工作方面部署有力，聚焦推动实现8%以上的增长目标；举办了多场重要会议，特别是与企业和行业协会的对话会议，及时化解困难，促进发展；高质量服务国会会议；精心组织重大节日活动；指导保障社会民生、安全稳定和人民安宁，并积极开展对外活动。



此外，政府和各部门、机构和地方还果断推进多项新任务，包括：重组地方政府为两级模式；落实政治局四项具有突破性的决议（“四大支柱”）；处理超过2200个积压项目，总投资约2400亿美元、涉及超20万公顷土地；启动打击假冒伪劣商品、走私和商业欺诈的行动月，保护人民健康，促进经济健康发展；应对对美关税等突出问题。



在落实党提出的重大政策主张方面，过去5个月内，政府及政府总理已颁布115项法令、176项决议、1137项决定、15项指令、73项通知，积极有效应对日常及突发事务，推动经济社会发展，并处理多个紧急重要问题。

范明政再次表扬各部门、机构和地方已发挥“昼夜工作, 周末无休”、“工作越难，努力越大，决心越高，行动越果断”等精神，有效实施党、国家、政府和政府总理的指导意见，为今年前5月经济社会发展成就做出贡献。



范明政也指出存在的问题、困难和挑战，强调未来阶段“机遇与挑战并存，但挑战更多”，尤其在进入雨季的背景下，全球经济面临严重困难、增速放缓。因此，必须密切关注形势，作出及时、灵活、有效反应，确保完成既定目标。



总理指示各部门、机构、地方集中实施11项重点任务与解决方案，包括：为国会第九次会议准备好各项内容；果断、高效落实“四大决议”行动计划；应对各国特别是美国的税收政策，推动市场、产品、供应链多样化，深挖国内市场潜力；加快完善制度，精简组织架构，推动行政改革和数字化转型，尤其是尽快颁布配套法规，精简行政审批事项，高效落实第06号提案；优先促进经济增长，焕发传统增长动力，培育新增长动能。



范明政特别强调要保持宏观经济稳定、抑制通货膨胀、确保经济总体平衡；货币政策要主动、灵活、及时、有效，并与扩张性财政政策协调配合，有重点、有节奏地展开；同时提高财政收入、压缩开支；持续解决长期积压问题；注重文化、社会、环境保护、防灾减灾和应对气候变化也是工作重点。范明政还指出要精心筹备庆祝国庆80周年成就展，并于国庆80周年之际动工或落成80个项目。



同时，范明政要求进一步巩固国防安全、维护社会秩序，加强外交和国际一体化，尤其是为2027年在坚江省富国市举行的APEC峰会做好准备；强化政策宣传，推广典型经验做法，营造良好舆论氛围，汇聚社会共识，为推动经济社会发展注入动力。



面对繁重工作任务、时间紧迫，范明政要求各级领导干部要积极主动、开拓创新，在职责权限范围内及时处理问题，以最高决心、最大努力、最果断行动，确保各项任务顺畅推进，力争第二季度经济增长目标取得最好成果，为全面完成2025年发展任务作出贡献。（完）