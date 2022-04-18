政府总理范明政：第31届东运会是团结、统一、安全、节约和高效的运动会

越南政府总理范明政4月18日前来看望慰问参加第31届东南亚运动会（SEA Games 31）的运动员、教练员、演职人员，并视察了本届东运会的准备工作。



范明政看望慰问正在河内国家体育训练中心的运动员和教练员时对运动员们在疫情形势依然复杂、训练条件仍存在困难的背景下攻坚克难认真训练表示高兴并给予表彰。



范明政建议运动员和教练员继续努力训练，保持身体健康，特别是做好疫情防控，做好充分的准备以取得最佳成绩，超越自己，为国争光。

范明政强调，越南是本届东南亚运动会的东道国，因此除了本着“再接再厉为国争光”的精神参加比赛外，教练员和运动员还要发挥和平友谊使者作用。因此，运动员和教练员要展现出越南民族团结、友好、热爱和平的传统，落实好越南的外交政策。



总理祝愿教练员和运动员身体健康、充满信心，取得最佳成绩，为促进国家竞技体育和体育运动发展贡献力量，进而提高人民健康水平，人人积极学习、工作、生产，为国家的建设和保护事业作出贡献。



范明政参观了美亭室内田径赛场；检查第31届东运会开幕式准备工作，慰问演职人员；视察开幕式、闭幕式和多个比赛项目的赛场——美亭国家体育场等。

范明政同有关部委、机构和单位领导举行工作座谈会时强调，举办东运会是一种荣誉和责任，也是提升国家形象的机会。因此，要努力把本届东运会办成团结、统一、留下美好印象、安全、节约和高效的东运会。



第31届东南亚运动会上，越南体育代表团由1300多名成员组成，参加40个赛项。



第31届东南亚运动会开幕式将于5月12日19:00在美亭国家体育场举行。（完）