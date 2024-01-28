Báo Ảnh Việt Nam

新闻

政府总理范明政：秉承 “4个就地”方针促进从广平省广泽至兴安省诺街500kV输电线路项目施工进度

1月28日，越南政府总理范明政在清化省就加快推进从广平省广泽至兴安省诺街的500 kV输电线路扩建项目施工进度主持召开会议。会议以线上线下相结合方式举行，设在清化省主会场与设在这条输电线路经过的其他8个省份分会场视频连线。 此前1月27日，范明政和检查工作组前往该工程项目太平、南定、宁平和清化四省路段的施工现场开展实地检查并向一线工作人员送去春节慰问品。

从广平省广泽至兴安省诺街的500 kV输电线路扩建项目由4个路段组成，总长519公里，投资总额约22万亿越盾（折合人民币67.5亿元），经过广平省、河静省、乂安省、清化省、宁平省、南定省、太平省、海阳省和兴安省等9省的43个县（市）211个乡（坊）。经过重重困难，该工程项目于2023年底和2024年初在各地同时开工。

范明政在会议上强调了电力对民众生活、企业生产和经济社会发展的重大意义。他强调，必须防止出现电力短缺现象。目前越南电源总容量并不缺乏，但2023年由于管理不科学、不合理，局部地区仍出现电力短缺情况。

范明政要求有关部门凝心聚力，采取有力措施，切实做好2024 年及以后几年电力保供工作。尤其是促进从广平省广泽至兴安省诺街的500 kV输电线路扩建项目施工进度。因为这是国家重点工程项目，对国家特别是越南北部地区能源安全具有重要意义。

范明政要求各有关部门和地方密切配合，确保项目质量，保障劳动安全，维护环境卫生，大力解决所存在的问题和困难，坚持以国家利益为重。

范明政指出，“我们要秉承‘四个就地’方针，即就地力量、就地设备、就地物资和就地指挥，以确保项目施工进度，既能汇聚强大力量，又能为项目地区民众创造更多的就业机会”。

范明政还要求加强宣传教育，让人们了解项目的意义，支持项目的实施；确保施工现场治安秩序，关心关爱劳动者生活，加大检查监督，克服困难，迎接挑战，全力以赴确保项目在2024年6月前竣工投运。

范明政总理表示有信心从广平省广泽至兴安省诺街的500 kV输电线路扩建项目将按既定目标在2024年6月30日前完工。（完）

更多>>

政府总理范明政：体制、机制、政策是发展之资源

政府总理范明政：体制、机制、政策是发展之资源

1月29日，越南政府总理范明政主持召开2024年1月份政府立法工作专题会议，讨论了五项内容，其中包括《警卫法若干条款修改补充法》、《预防和打击人口贩运法（修正案）》、《公证法（修正案）》等三项法案以及《民事判决执行法（修正案）》、《企业所得税法（修正案）》等两项立法建议。
更多

Top