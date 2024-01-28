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政府总理范明政：秉承 “4个就地”方针促进从广平省广泽至兴安省诺街500kV输电线路项目施工进度
从广平省广泽至兴安省诺街的500 kV输电线路扩建项目由4个路段组成，总长519公里，投资总额约22万亿越盾（折合人民币67.5亿元），经过广平省、河静省、乂安省、清化省、宁平省、南定省、太平省、海阳省和兴安省等9省的43个县（市）211个乡（坊）。经过重重困难，该工程项目于2023年底和2024年初在各地同时开工。
范明政在会议上强调了电力对民众生活、企业生产和经济社会发展的重大意义。他强调，必须防止出现电力短缺现象。目前越南电源总容量并不缺乏，但2023年由于管理不科学、不合理，局部地区仍出现电力短缺情况。
范明政要求有关部门凝心聚力，采取有力措施，切实做好2024 年及以后几年电力保供工作。尤其是促进从广平省广泽至兴安省诺街的500 kV输电线路扩建项目施工进度。因为这是国家重点工程项目，对国家特别是越南北部地区能源安全具有重要意义。
范明政要求各有关部门和地方密切配合，确保项目质量，保障劳动安全，维护环境卫生，大力解决所存在的问题和困难，坚持以国家利益为重。
范明政指出，“我们要秉承‘四个就地’方针，即就地力量、就地设备、就地物资和就地指挥，以确保项目施工进度，既能汇聚强大力量，又能为项目地区民众创造更多的就业机会”。
范明政还要求加强宣传教育，让人们了解项目的意义，支持项目的实施；确保施工现场治安秩序，关心关爱劳动者生活，加大检查监督，克服困难，迎接挑战，全力以赴确保项目在2024年6月前竣工投运。
范明政总理表示有信心从广平省广泽至兴安省诺街的500 kV输电线路扩建项目将按既定目标在2024年6月30日前完工。（完）