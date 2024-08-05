政府总理范明政：确保2024年比2023年取得更多、更包容、更全面的成果

越南政府总理范明政8月5日在2024年7月政府例行会议上发表总结讲话时，要求各部门、各地区全力抓紧落实各项任务工作，确保下个月好于这个月、下季度好于这季度、2024年比2023年取得更多、更包容、更全面的成果。

会议讨论了2024年7月份及前7个月社会经济发展形势、公共投资资金分配和支出情况、3项国家目标计划落实情况以及价值120万亿越盾（折合人民币约341.2亿元）的社会性住房贷款扶持计划。

范明政总理表示，年初以来，各各级、各部门、各地方认真贯彻落实中央政治局、中央秘书处、国会、政府和政府总理的决议和指示，尽力完成各项任务目标，确保社会经济持续健康发展。

2024年前7个月，越南全国宏观经济运行平稳，通胀风险总体可控，平均居民消费价格指数（CPI）上涨4.12%，汇率、利率总体稳定，确保能源和粮食安全；出口持续增长，贸易顺差额达到140.8亿美元；国家预算收入预计达到全年预算的69.8%，同比增长14.6%。

2024年前7 个月，全国接待国际游客达近 1000 万人次，同比增长 51%。公共投资资金支付率达到计划的34.68%。吸收外资达80亿美元，同比增长10.9%。2024年7月起，全国上调最低工资标准并取得了良好成果。行政体制改革得以推进，国防安全、社会秩序形势良好，国家的威望和地位得到提高，许多国际组织和专家高度评价越南经济成果和发展前景。

范明政总理还指出了一些不足、困难和挑战，深入分析其原因和总结经验教训，要求各各级、各部门、各地方密切关注国际形势，同时根据国内情况制定及时、灵活、有效的应对方案。坚持在促进增长的同时关注稳定宏观经济、抑制通胀率、管控好公共债务、政府债务和外债；灵活高效实施货币政策；加速实施120万亿越盾的保障性住房信贷扶持计划。

与此同时，努力增加预算收入，厉行节约，大力推进数字化转。更新传统动能，培育新动能。促进私人投资，加强公私合作，有选择性地吸引外伤直接投资。巩固传统市场，拓展新市场，有效利用各项自由贸易协定。加快国家重大工程项目施工进度。大力推进行政体制改革；关注文化、社会和环境领域；保障和改善民生；应对自然灾害；打击各类高科技、网络、毒品等犯罪活动。

范明政总理要求各部委各地方加强信息宣传，凝聚社会共识，营造良好的社会氛围，促进社会进步，为党代会的顺利召开做好充分准备等。（完）