政府总理范明政：确保在2025年内公共投资资金全部拨付

据财政部的报告，今年初截至8月31日，全国累计拨付409.174万亿越盾，达政府总理下达计划的46.3%，高于去年同期（40.4%）。中央预算资金拨付约131.773万亿越盾，占政府总理下达计划的32.2%，低于去年同期（41%）；地方预算资金拨付约277.400万亿越盾，占58.3%，高于去年同期（40%）。三项国家重点目标计划资金拨付12.827万亿越盾，占52.4%，高于2024年同期（43.4%）。

8个中央部委和22个地方的资金拨付率达到全国平均水平；30个中央部委和12个地方的拨付率低于全国平均水平。

会议上，一些被交付的资金量大、拨付率高于全国平均水平的部委、地方分享了经验和有效做法。

范明政在发表总结讲话时高度评价各部委、地方所取得的成绩，并严肃批评拨付率低的部委、中央机关及地方，要求明确集体和个人责任，并在此基础上制定适当措施，推动未来资金拨付工作。

在当前困难、挑战与机遇、利好交织，困难和挑战居多的背景下，范明政要求各部委、机关、地方继续坚持宏观经济稳定目标，控制通胀，促进增长，保障经济重大平衡。要求进一步强力、有效推进公共投资，提高公共投资质量，防止腐败、消极、浪费；发挥公共投资资金的引导和撬动作用，动员社会各方资源，促进增长、创造就业、提高人民群众物质和精神生活。

为确保2025年公共投资资金全部拨付，范明政要求各部委、中央机关及地方认真落实政府决议、总理指示和通知及政府领导关于2025年公共投资资金分配与拨付的各项指示。

政府总理范明政发表讲话。图自越通社

各机构、单位、地方应迅速审核、评估各项目资金拨付情况；按拨付程度分类项目，并制定每月、季度具体拨付进度及相应措施，推动拨付目标实现。明确分工各部委、机关及地方领导负责跟踪各项目拨付情况，并与绩效评估挂钩。

迅速拨付政府总理已下达计划的38.4万亿越盾资金。经常性审核，及时将拨付缓慢或无法拨付项目资金调整至拨付能力强、资金需求大的项目。如有需要，各部委、机关及地方可提出2025年公共投资计划调整建议，于9月20日前报财政部。

继续动员整个政治体系，积极推进征地工作；加强宣传，营造社会共识和民众支持。严肃处理故意拖延、阻碍资金拨付的项目业主、项目管理单位和承包商；及时问责、处理工作不力、消极、不完成任务的干部。

重点制定、颁布或提交相关主管部门颁布公共投资资金拨付相关法规和指导文件，尤其是新通过的法律；及时报告、提出解决超权限困难问题的建议。

范明政要求建设部、农业与环境部及各省市人民委员会重点解决建筑普通材料矿产开发问题，保障重点交通基础设施及国家重要项目建材供应。

财政部主导，与相关部委、机关及地方配合，迅速审核、汇总，并向主管部门提出将未使用资金从部分部委、机关、地方调拨至资金需求大的单位，以加快项目进度，确保2025年新增资金全部拨付，符合法律规定；同时要求返还资金的部门和地方问责，明确未拨付资金责任。

范明政要求继续发挥总理8个工作组作用，督促、解决生产经营、进出口、基础设施建设、增长促进、公共投资拨付中的困难和问题；各部委、地方公共投资拨付工作组亦同样执行。

各部委、机关按职能尽快处理会议代表提出的建议和意见，超权限问题向总理报告。

范明政强调，推动公共投资资金拨付，确保进度、效益，提高工程质量，遵守规定和程序，不发生腐败、浪费。（完）