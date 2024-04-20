政府总理范明政：确保在任何情况下不缺电

20日上午，越南政府总理范明政在政府总部主持召开政府常务委员会与各部门、有关单位会议，讨论2024年用电高峰期和后续各年电力生产和供应，有效服务生产、经营、经济社会发展，满足人民和企业用电需求事宜。

会议上，各部门、单位领导已核查和讨论电源、输配电和用电等环节的管理、生产调度和电力供应工作；制定应对可能发生的方案，旨在主动、确保生产、生活用电充足，不让缺电现状发生。

今年前三月，特别是元旦节和春节期间，国家电力系统已做好电力供应保障。今年第一季度，累计发电量达693.4亿千瓦时，同比增长11.77%；日均发电量达7.62亿千瓦时，同比增长10.4%。

为了确保2024年全年，特别是旱季高峰期，从2023年11月，工贸部已同越南电力集团和有关部门、单位制定2024年电力供应计划；制定配电方案和电力产量平衡调节方案；实施关于各家电厂运行的解决方案，推动发电工程建设投资项目等等。

工贸部基于各分析、评估以及有关各方的报告和承诺，强调2024年电力供应基本得到保障。

政府总理范明政在会议上发表总结讲话时强调，、生产、经营和生活用电需求正增加，表明经济社会向好发展。但同时其也带来压力，要求满足生产、经营和生活用电需求。

为了确保在任何情况下不发生生产、经营和生活用电短缺现状，范明政要求各部门、地方、企业和有关主体根据其职责、任务、权限，主动对情况进行评估并做出预报，制定各应对方案，提出任务和制定及时、灵活、合理和高效的解决方案，满足所提出的目标。

为了确保供电电源，范明政要求有效运行和开发、最大限度发挥各家发电厂的发电能力；核查，实现可动用的各种电源，推动实施各大发电项目。

其中，各家火力发电厂需最大限度使用国内燃料，既有助于主动供应源，加强国内生产能力，既打击消极，阻止外汇流出；各家煤炭企业需推进开采能力；各家水电厂合理和有效运行，既节约水，又服务灌溉和发电。向电力生产提供原燃料供应的集团和总公司需确保天然气、油、煤炭等供应充足，确保向电力生产供应稳定。

范明政同时要求有关部门完善关于电力买卖机制的法律法规文件；加快输电工程施工进度，特别是在6月内完成从兴安省诺街至广泽500kV输电线工程；按地区调度电力分配，采取高效、节约用电措施；采取措施减少电力生产经营成本，从而降低电力零售价等。（完）