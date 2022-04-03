政府总理范明政：确保供电充足稳定 实现经济社会快速复苏和可持续发展

4月3日上午，越南政府总理范明政在政府总部主持召开供电和用于电力生产煤炭和天然气供应情况会议。

范明政在会议上发表讲话时表示，确保电力供应充足稳定是实现经济社会快速复苏和可持续发展是重要任务之一。近期，随着经济社会增长，在转向安全适应新冠肺炎疫情，恢复和发展经济社会后，能源需求，特别是电力需求也随之增加。此外，世界能源供应和价格也波动。

因此，2021年12月24日，政府总理已下发关于用电需求预测，节约和有效用电，确保2022年和后续各年电力供应充足的第1813号通知。然而，通知实施3个月后没有取得好效果。政府总理要求各部门和有关单位需承担其在实施交办任务中的责任，同时提出有效实施措施，满足经济社会快速复苏和可持续发展对电力的需求。

据越南电力集团的报告，今年第一季度，该集团已确保为国家经济社会发展提供电力，电力需求增长高于计划。据该集团到2025年电力需求预测，2025年南部和中部地区基本确保供电充足。对于北部，电力需求占全国的近50%，预计增速将高于全国平均水平。

会议上，各位副总理、各部门和单位代表已就上述问题进行讨论并提出预测，提出处理各困难和挑战的措施，提出各部门、机关和单位之间的配合工作，确保未来时间服务经济社会发展的电力供应。

范明政在会议上发表总结讲话时强调，近期，政府、政府总理已对电能乃至能源问题做出许多指导意见，确保实施电源、能源平衡目标，价格合理，不提升企业生产成本和人民生活费用。