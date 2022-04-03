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政府总理范明政：确保供电充足稳定 实现经济社会快速复苏和可持续发展
4月3日上午，越南政府总理范明政在政府总部主持召开供电和用于电力生产煤炭和天然气供应情况会议。
范明政在会议上发表讲话时表示，确保电力供应充足稳定是实现经济社会快速复苏和可持续发展是重要任务之一。近期，随着经济社会增长，在转向安全适应新冠肺炎疫情，恢复和发展经济社会后，能源需求，特别是电力需求也随之增加。此外，世界能源供应和价格也波动。
因此，2021年12月24日，政府总理已下发关于用电需求预测，节约和有效用电，确保2022年和后续各年电力供应充足的第1813号通知。然而，通知实施3个月后没有取得好效果。政府总理要求各部门和有关单位需承担其在实施交办任务中的责任，同时提出有效实施措施，满足经济社会快速复苏和可持续发展对电力的需求。
据越南电力集团的报告，今年第一季度，该集团已确保为国家经济社会发展提供电力，电力需求增长高于计划。据该集团到2025年电力需求预测，2025年南部和中部地区基本确保供电充足。对于北部，电力需求占全国的近50%，预计增速将高于全国平均水平。
会议上，各位副总理、各部门和单位代表已就上述问题进行讨论并提出预测，提出处理各困难和挑战的措施，提出各部门、机关和单位之间的配合工作，确保未来时间服务经济社会发展的电力供应。
范明政在会议上发表总结讲话时强调，近期，政府、政府总理已对电能乃至能源问题做出许多指导意见，确保实施电源、能源平衡目标，价格合理，不提升企业生产成本和人民生活费用。
2021年和2022年第一季度，做好电力平衡保障。满足生产和生活用电需求，总体上没有发生缺电现象，但出现局部缺电。生产原料价格与售电电价不合理。客观原因为新冠肺炎疫情爆发，电力生产原料价格增加；乌克兰战事致使原料和燃料供应受影响；推进经济复苏引起用电需求增加。主观方面，各部门、单位和企业之间的配合工作不密切，仍存在局部思维，把握和预测情况工作、需求预测工作未根据实际情况，在出现变化时不及时调整等。
范明政强调，未来时间，因受外部复杂局势的影响和经济内部需求， 确保电力平衡十分重要。因此，各级、各行业、机关和单瓦欸需提高责任精神，根据其职能和任务，根据实际情况主动提出服务人民生产和生活而价格合理的各项电力平衡措施。
范明政建议各部门、机关、单位和企业急需发挥电力自主、自强，减少对外部的依赖度。眼前的任务是集中尽力开发服务电力生产的原料来源的效率，合理进口原料，不让失衡现象出现。
长期来看，需走向可持续发展方向，推动发展可再生能源，符合于世界的趋势和越南的条件，实现能源可持续开发、电力可持续生产，进一步对劲节约电能措施，鼓励国内电力生产，鼓励创新，提高劳动生产率，以创造出成本低、安全和高效的电力产品，解决好生产原料价格与售电店家之间的关系。
范明政要求各部门、行业和企业继续紧跟市场情况，从而进行合理调度，加强电力生产和供应纪律，需保持密切配合，以确保电力生产和供应有效运行。他同时强调，继续核查有关电力生产、煤炭和天然气政策和机制，以确保能源安全，然而需确保政策的稳定性，计划的长期性。（完）