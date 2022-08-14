政府总理范明政：永久保存和维护胡志明主席遗体绝对安全是具有重大意义的特别政治任务

14日上午，

政府总理范明政

出席了胡志明主席陵墓管理委员会与俄罗斯药材与精油科学研究所永久保存和维护胡志明主席遗体

绝对安全

合作30年总结会议并发表重要讲话。

据胡志明主席陵墓管理委员会，1992年，在越南与前苏联所签署的协定有效期结束后，在两国政府的同意下，管理委员会已同俄罗斯药材与精油科学研究所的维护胡志明主席遗体任务实施工作转向直接合作。委员会直接管理和组织实施胡志明主席遗体维护和保存工作。

2019年，包括越南和俄罗斯两国专家的国家卫生科学委员会已对胡志明主席遗体保存工作进行评估，认为50年来，胡志明主席遗体保存良好，没有发现任何变化。

双方已配合实施许多科研合作工程。俄罗斯药材与精油科学研究所已派遣超200人次专家赴管理委员会工作。自1992年子黄金，管理委员会已派遣116人次干部赴俄罗斯药材与精油科学研究所学习和进行科研。

范明政在会议上发表讲话时强调，胡志明主席陵墓管理委员会与俄罗斯药材与精油科学研究所于1992年已在永久保存和维护胡志明主席遗体绝对安全任务中建立直接合作机制，这是正确主张和符合具体情况。胡志明主席陵墓已成为汇聚越南人和国际友人对胡志明主席的感情、尊重、信任和智恩之地。胡志明主席陵墓自竣工和开门迎客至今已接待超过6000万人次，其中国际游客超1000人次。这些积极成果和重要里程碑是双方紧密合作的充分体现。

范明政认为，在新发展阶段，陵墓管理委员会乃至研究所之间和合作顺利、机遇与困难和挑战并存。在此情况下，此次总结会议是对双方合作中取得的成果，指出其不足之处和原因，从而提出下阶段方向、任务和措施，继续发挥独立、自主、创新和出色完成永久保存和绝对安全维护胡志明主席遗体任务的重要平台。

在委员会与研究所字行间的配合合作工作中，范明政建议继续朝着现代化方向改进制药技术和流程进行研究和合作，提高胡志明主席遗体质量和安全。与此同时，推进科研和科学实验中的合作，进而完全把握医学生物技术，安全和永久保存胡主席遗体。加强应用遗体处理保存研究中新科技。

范明政强调，多年来。在越关系基础上的双方之间的密切和有效合作已成为两国合作的典范。再次基础上，建议双方继续研究和扩大在科技、国防安全等双方优势领域的合作形式和内容。

范明政强调，永久保存、维护

胡志明主席遗体

绝对安全和发挥陵墓工程的政治文化意义成为越南社会主义国家建设和捍卫事业具有重大意义的特殊政治任务。

会议上，范明政已向俄罗斯药材与精油科学研究所授予三等劳动勋章，向俄罗斯驻越南贸易代表机构首席代表授予友谊勋章和向胡志明主席陵墓管理委员会12个集体和个人授予奖状。

*今天上午，范明政和科学研究所领导和科学家代表团已拜谒了胡志明主席陵墓。

此前，范明政会见了俄罗斯药材与精油科学研究院领导和科学家代表团。

范明政感谢俄罗斯方面和俄罗斯科学家已同越南政府，胡志明主席陵墓管理委员会配合，在实施胡志明主席遗体永久保存和维护绝对安全的特别重要

政治任务

中提供帮助和咨询。

俄罗斯药材与精油科学研究所所长Sidelnikov Nikolai Ivanovic强调，俄罗斯科学家和卫生专家将继续在永久保存胡志明主席遗体中同管理委员会保持有效和密切合作，为不断巩固和加强两国、两个民族之间的悠久传统友好合作关系和越俄全面战略伙伴关系做出贡献。（完）