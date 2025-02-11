政府总理范明政：水涨船高，银行追逐利润的同时应当为国家着想

越南政府总理范明政11日上午在政府总部主持召开政府常务委员会与银行界会议上要求，银行界要抓好8项任务措施落实，在追逐利润的同时应当为国家的发展着想。

力争在2025年内实现信贷增长16%

据越南国家银行的报告，2024年，银行部门已严格依法指导开展工作，努力克服困难，主动采取货币工具和政策，以实现既定目标，为国家完成所有15项经济社会发展指标做出贡献。

2024年，银行体系贷款利率较2023年底下降1.24%。外汇市场、汇率稳定。信贷机构系统的流动性合理充裕，满足经济体对资金的需求。信贷增长达15.08%，完成既定目标，为经济体注入2200万亿越盾。

2025年，国家银行继续积极、灵活、及时、有效地实施货币政策，配合财政政策和其他宏观经济政策协调一致、紧密配合，促进经济增长，保持宏观经济稳定，控制通货膨胀；努力实现银行体系信贷增长预计达到16%。

会议上，银行界领导承诺为国家经济社会发展进程作出贡献；促进绿色信贷，为国家各大型项目，尤其是基础设施项目提供信贷。银行界领导同时提出了为促进银行体系向前发展，推动经济增长传统动力的有效转换，创造新的增长动力等做出更加务实的贡献。

政府总理范明政听取与会代表意见建议后，要求政府办公厅和相关部委行业进行汇总，并提出解决方案，遵循“明确人、明确事、明确责任、明确时间、明确成果”，“与其说而不做，不如做而不说”等的原则。

范明政总理评价说，2024年，银行业，其中包括商业银行已为维护宏观经济稳定，控制通货膨胀，促进增长等做出了重要贡献。

抓好8项任务措施落实 与国家发展共频共振

表达对银行在一些需要改进的问题以及发展过程中摄取经验教训的期望，政府总理范明政表示，2025年是具有重要意义的一年。越南需要继续保持宏观经济的稳定，控制通货膨胀，确保经济运行平稳，特别是要实现8%以上的增长率，因此，银行部门必须在执行这些任务中起到先锋作用。

范明政总理建议银行部门抓好8项任务措施落实，与国家发展共频共振。其中降低支出，制定改组方案以提高组织效率，特别是牺牲部分利润以降低贷款利率，为国家经济、人民和企业提供支持。

各家银行要集中信贷，促进投资、消费、出口等传统增长动力的创新，同时创造新的增长动力，率先实现数字化转型，应用科技和革新成果，构建数据库，展开第六号提案以及政治局关于科学技术创新和国家数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议等。

范明政总理建议各家银行依法开展营业活动，助力反腐败、反消极和敲诈勒索等行为。范明政要求银行体系继续主动、灵活、及时和有效地实施货币政策，成为人民、企业和国家发展的支柱。（完）