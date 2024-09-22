政府总理范明政：每个省市实现交通安全 就能实现全国交通安全

范明政总理在会议上分享了选择北宁省作为建设“交通安全强省”模式和建设省公安指挥信息中心的过程，从北宁省的模式复制到全国各地。



范明政指出，每个乡、坊做到交通安全，每个县市做到交通安全；每个省市实现交通安全，那么就能实现全国交通安全。 范明政表示，政府最近向国会提交了将《道路交通法》分离为《道路法》和《道路交通安全秩序法》的提案。当前，科技成果、创新、人工智能正在应用于包括交通安全领域在内的社会生活方方面面。



范明政强调，党和国家一向重视交通安全保障工作，其方针是把人民群众生命安全放在第一位。近年来，党和国家出台了许多关于交通安全的方针政策和法律。



越南逐步完善相关规定和制裁；国家投入大量资源投资交通基础设施；将现代技术应用于交通管理，推动通管理工作的正规化、科学化、现代化；加大宣传力度，提升全社会文明交通意识；注重文明交通建设和增强交通安全意识，有力减少了全国范围内的交通事故。



范明政对北宁省试点建设“交通安全强省”取得的突出成果，并提出了交通安全保障工作的经验教训。



范明政强调，交通安全是每个家庭的幸福，并要求今后继续加强党的主张，国家的法律政策执行情况的检查监督工作，干部、党员、公务员、公职人员要发挥模范带头作用，积极引导家属、群众落实遵守交通安全相关规定。



与此同时，继续完善法律体系，明确国家维护交通秩序和安全的治理职责，确保社会秩序和社会安全；建设现代交的配套通基础设施；继续加强道路交通安全宣传教育工作，切实增强群众交通安全意识；提高交通管理能力；加强各部门、地方间的协调配合等。



范明政建议公安部继续研究，在全国范围内推广“交通安全强省”模式，使全国各省市都能成为交通安全强省\市，使越南成为交通安全国家，成为社会秩序安全目的地，保障交通安全。（完）

越通社